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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9945994699479948>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 42
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
19%
8
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:41

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.

та нет же, кто-то неделю назад был на вокзале, сказал беженцев столько, что скоро будет как во Львове!

вот тп, живущая где-то в ЦП или ПХ, рассказывает, что все квартиры уже разобраны
https://t.me/GlosterRules/1799
да и в Покровском посаде кто-то говорил, квартиры закончились.
Так что ТТ и невер надо достраивать! ТП негде жить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:54

  Хомякоид написав: Все як я писав.
У знайомого борг в банку, 400 000 грн.
Дохід на сімю з трьох зараз 20 000 грн.
Як буде погашати, х.з.
Заберуть мабуть квартирку на продаж.

сейчас кредитные каникулы
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 05:53

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав: Все як я писав.
У знайомого борг в банку, 400 000 грн.
Дохід на сімю з трьох зараз 20 000 грн.
Як буде погашати, х.з.
Заберуть мабуть квартирку на продаж.

сейчас кредитные каникулы


А відсотки нараховуються за час канікул?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:14

Хомякоид звісно! но не платите
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:47

  Ромасик написав:Хомякоид звісно! но не платите


Нараховані відсотки повині будут сплачені після канікул ?
Сумнівне задоволення для позичальника.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:01

Хомякоид
да,
ну кризис пережить легче.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Ромасик написав:
  Хомякоид написав: Все як я писав.
У знайомого борг в банку, 400 000 грн.
Дохід на сімю з трьох зараз 20 000 грн.
Як буде погашати, х.з.
Заберуть мабуть квартирку на продаж.

сейчас кредитные каникулы


А відсотки нараховуються за час канікул?


Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:23

  Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.


Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.
Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше.
Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:27

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.


Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.
Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше.
Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.

18..60, яке мужику мотнутися?
Тут не федеративна Німеччина.

ОЛХ відсвічує оренду 1к в Бучі від 3500-4000 грн, це $100 в місяць.
Це яка дохідність?
3% річних?
Рада банк 20% з депозиту як з куща.
Що скажеш, Ілон Успіх?
Як Ріел, майже зданий?
А ще ж в ремонт піде майже ще така сама сума, як інвестиція в голий бетон.
Ітого 30К не гривень, спекотний лям.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 чер, 2022 08:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:33

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.


Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.
Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше.
Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.

18..60, яке мужику мотнутися?
Тут не федеративна Німеччина.


Вплав через кордон ?
Один студент з Володимир Волинського розповідав що він з заплющеними очима через кордон проходить.
Правда це було до війни.
Хомякоид
 
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