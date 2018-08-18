Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
та нет же, кто-то неделю назад был на вокзале, сказал беженцев столько, что скоро будет как во Львове!
вот тп, живущая где-то в ЦП или ПХ, рассказывает, что все квартиры уже разобраны https://t.me/GlosterRules/1799 да и в Покровском посаде кто-то говорил, квартиры закончились. Так что ТТ и невер надо достраивать! ТП негде жить.
Хомякоид написав: Все як я писав. У знайомого борг в банку, 400 000 грн. Дохід на сімю з трьох зараз 20 000 грн. Як буде погашати, х.з. Заберуть мабуть квартирку на продаж.
сейчас кредитные каникулы
А відсотки нараховуються за час канікул?
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити. Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу. Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Faceless написав: Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити. Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу. Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут. Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше. Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.
Faceless написав: Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити. Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу. Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут. Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше. Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.
18..60, яке мужику мотнутися? Тут не федеративна Німеччина.
ОЛХ відсвічує оренду 1к в Бучі від 3500-4000 грн, це $100 в місяць. Це яка дохідність? 3% річних? Рада банк 20% з депозиту як з куща. Що скажеш, Ілон Успіх? Як Ріел, майже зданий? А ще ж в ремонт піде майже ще така сама сума, як інвестиція в голий бетон. Ітого 30К не гривень, спекотний лям.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 чер, 2022 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав: Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити. Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу. Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут. Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше. Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.
18..60, яке мужику мотнутися? Тут не федеративна Німеччина.
Вплав через кордон ? Один студент з Володимир Волинського розповідав що він з заплющеними очима через кордон проходить. Правда це було до війни.