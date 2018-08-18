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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9945994699479948

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 42
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
19%
8
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:40

  Хомякоид написав: Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.

реструктуризация имеет смысл, если есть возможность оплачивать хотя бы %% по кредиту. Иначе только списание долга и/или банкротство.
  Хомякоид написав:Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.

либо на передок
там кредитные каникулы еще дольше.
  flyman написав:18..60, яке мужику мотнутися?

только на передок
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:46

  flyman написав:ОЛХ відсвічує оренду 1к в Бучі від 3500-4000 грн, це $100 в місяць.
Це яка дохідність?
3% річних?
я уже было считал 4% (в Киеве), но это если от довоенной цены, а если провести честную переоценку по стадии "принятия", то остануться те же 7%. Хотя да, не 20%. Но 20% - не навсегда.

  flyman написав:Що скажеш, Ілон Успіх?
Як Ріел, майже зданий?

Илон сам спрашивал что делать? Если бы в марте сдал, то на ремонт бы уже заработал.
Ромасик
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  #<1 ... 9945994699479948
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