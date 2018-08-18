реструктуризация имеет смысл, если есть возможность оплачивать хотя бы %% по кредиту. Иначе только списание долга и/или банкротство.
либо на передок
там кредитные каникулы еще дольше.
только на передок
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 08:40
реструктуризация имеет смысл, если есть возможность оплачивать хотя бы %% по кредиту. Иначе только списание долга и/или банкротство.
либо на передок
там кредитные каникулы еще дольше.
только на передок
Додано: Пон 13 чер, 2022 08:46
я уже было считал 4% (в Киеве), но это если от довоенной цены, а если провести честную переоценку по стадии "принятия", то остануться те же 7%. Хотя да, не 20%. Но 20% - не навсегда.
Илон сам спрашивал что делать? Если бы в марте сдал, то на ремонт бы уже заработал.
|