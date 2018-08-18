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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99469947994899499950>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 42
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
19%
8
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:46

  flyman написав:ОЛХ відсвічує оренду 1к в Бучі від 3500-4000 грн, це $100 в місяць.
Це яка дохідність?
3% річних?
я уже было считал 4% (в Киеве), но это если от довоенной цены, а если провести честную переоценку по стадии "принятия", то остануться те же 7%. Хотя да, не 20%. Но 20% - не навсегда.

  flyman написав:Що скажеш, Ілон Успіх?
Як Ріел, майже зданий?

Илон сам спрашивал что делать? Если бы в марте сдал, то на ремонт бы уже заработал.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.


Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.
Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше.
Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.
Ну, дійсно не срібна куля, але зазвичай хоч трохи легше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:38

  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом


А было сколько если не секрет ?

Студия это метров 25 ? Дорого
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:45

  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:51

  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

Откуда у застройщика квартиры, тем более с ремонтом, если уже на этапе котлована все выгребалось подчистую как горячие пирожки? Похоже на схему.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
Папіссят в сенсі за 50 куо? Ремонт від забудовника це щось краще ніж в Аркаді було?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:05

  airmax78 написав: Нас чекає бум - Гордон обіцяв.

У Гордона минимум два десятка квартир в недостроях.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:06

  Ромасик написав:
  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P

да, это оно. Притом продает именно застройщик, что эти квартиры ранее сдавал.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:07

  Faceless написав:
sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
Папіссят в сенсі за 50 куо? Ремонт від забудовника це щось краще ніж в Аркаді було?

на фото выше Ромасик выложил. Там довольно много этих квартирок.
С простенькой мебелью и техникой
sequence
 
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