Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 08:46
flyman написав:
ОЛХ відсвічує оренду 1к в Бучі від 3500-4000 грн, це $100 в місяць.
Це яка дохідність?
3% річних?
я уже было считал 4% (в Киеве), но это если от довоенной цены, а если провести честную переоценку по стадии "принятия", то остануться те же 7%. Хотя да, не 20%. Но 20% - не навсегда.
flyman написав:
Що скажеш, Ілон Успіх?
Як Ріел, майже зданий?
Илон сам спрашивал что делать? Если бы в марте сдал, то на ремонт бы уже заработал.
Ромасик
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:09
Хомякоид написав: Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.
Борг тільки зростає, а з роботою стає все гірше і гірше.
Єдина надія, якщо гривня впаде зовсім низько, та мотнутись в польшу швидко відробити борг.
Ну, дійсно не срібна куля, але зазвичай хоч трохи легше.
Faceless
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:22
Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
sequence
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:38
sequence написав:
Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
А было сколько если не секрет ?
Студия это метров 25 ? Дорого
Хомякоид
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:45
sequence написав:
Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро
Осокорки
застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле
Ромасик
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:51
sequence написав:
Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
Откуда у застройщика квартиры, тем более с ремонтом, если уже на этапе котлована все выгребалось подчистую как горячие пирожки? Похоже на схему.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:04
sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
Папіссят в сенсі за 50 куо? Ремонт від забудовника це щось краще ніж в Аркаді було?
Faceless
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:05
airmax78 написав:
Нас чекає бум - Гордон обіцяв.
У Гордона минимум два десятка квартир в недостроях.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:06
да, это оно. Притом продает именно застройщик, что эти квартиры ранее сдавал.
sequence
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:07
Faceless написав: sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом
Папіссят в сенсі за 50 куо? Ремонт від забудовника це щось краще ніж в Аркаді було?
на фото выше Ромасик выложил. Там довольно много этих квартирок.
С простенькой мебелью и техникой
sequence
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