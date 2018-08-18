Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:08
sequence написав:
да, это оно. Притом продает именно застройщик, что эти квартиры ранее сдавал.
Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.
airmax78
Повідомлень: 40579
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5009 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:09
UA написав: airmax78 написав:
Нас чекає бум - Гордон обіцяв.
У Гордона минимум два десятка квартир в недостроях.
Значит он сделает все, чтобы мы победили.
airmax78
Повідомлень: 40579
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5009 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:10
airmax78 написав:
..
Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.
Убогая не убогая, но обжитая и рядом все есть - начиная от метро, заканчивая садиком и Днепром. Ну да хватит рекламы, а то спалюсь )))
sequence
Повідомлень: 6509
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 1786 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:13
Ну як, дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. Зараз сумніви беруть. Хоча новобуд, скромний ремонт, але свіжий, локація точно не найгірша.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 31632
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7528 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:15
airmax78 написав:
Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.
ну да, в Славутиче якобы по 2К/м, но на чердаке 33 этажа.
Хотя тут низкоэтажная застройка, как многие любят. Где еще в Киеве да возле метро такое найдешь.
Ромасик
Повідомлень: 4727
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:17
sequence написав: airmax78 написав:
..
Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.
Убогая не убогая, но обжитая и рядом все есть - начиная от метро, заканчивая садиком и Днепром. Ну да хватит рекламы, а то спалюсь )))
понаблюдаем за реальным примером)
Ромасик
Повідомлень: 4727
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:20
Faceless написав:
.. дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. ..
до февраля все это недешево сдавалось, а в продаже наверное под сотню затянуло бы. Ну да я не сомневаюсь, подобных вариантов с каждым днем будет все больше
sequence
Повідомлень: 6509
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 1786 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:22
Ромасик написав:
вот тп, живущая где-то в ЦП или ПХ, рассказывает, что все квартиры уже разобраны
https://t.me/GlosterRules/1799
да и в Покровском посаде кто-то говорил, квартиры закончились.
Так что ТТ и невер надо достраивать! ТП негде жить.
Краснокнижная барышня.
Сложно прощупать рынок своими ногами прежде, чем вести переговоры со своим арендодателем?
Откуда у них деньги?
UA
Повідомлень: 6845
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1724 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:24
Faceless написав:
Ну як, дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. Зараз сумніви беруть. Хоча новобуд, скромний ремонт, але свіжий, локація точно не найгірша.
UA такие варианты и до 24.02 не купил.
Дорого.
UA
Повідомлень: 6845
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1724 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33
гы, кровать посреди кухни
и рядом котел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-s ... derIndex=1
4% доходность получается при 50К стоимости.
Ромасик
Повідомлень: 4727
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
BIGor
,
Bolt
,
Ромасик
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
22423
7116230
1026
2464006
Суб 11 чер, 2022 13:52 Frant
16
34770