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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9947994899499950>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 42
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
19%
8
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:08

  sequence написав:
  Ромасик написав:
  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P

да, это оно. Притом продает именно застройщик, что эти квартиры ранее сдавал.

Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:09

  UA написав:
  airmax78 написав: Нас чекає бум - Гордон обіцяв.

У Гордона минимум два десятка квартир в недостроях.

Значит он сделает все, чтобы мы победили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:10

  airmax78 написав:..
Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.

Убогая не убогая, но обжитая и рядом все есть - начиная от метро, заканчивая садиком и Днепром. Ну да хватит рекламы, а то спалюсь )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P
Ну як, дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. Зараз сумніви беруть. Хоча новобуд, скромний ремонт, але свіжий, локація точно не найгірша.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:15

  airmax78 написав:Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.

ну да, в Славутиче якобы по 2К/м, но на чердаке 33 этажа.
Хотя тут низкоэтажная застройка, как многие любят. Где еще в Киеве да возле метро такое найдешь.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:17

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Пока цена не интересная. Даже если бы это была не убогая Ривьера, а что-то поприличнее типа Славутича.

Убогая не убогая, но обжитая и рядом все есть - начиная от метро, заканчивая садиком и Днепром. Ну да хватит рекламы, а то спалюсь )))

понаблюдаем за реальным примером)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:20

  Faceless написав:.. дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. ..

до февраля все это недешево сдавалось, а в продаже наверное под сотню затянуло бы. Ну да я не сомневаюсь, подобных вариантов с каждым днем будет все больше
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:22

  Ромасик написав:вот тп, живущая где-то в ЦП или ПХ, рассказывает, что все квартиры уже разобраны
https://t.me/GlosterRules/1799
да и в Покровском посаде кто-то говорил, квартиры закончились.
Так что ТТ и невер надо достраивать! ТП негде жить.

Краснокнижная барышня.
Сложно прощупать рынок своими ногами прежде, чем вести переговоры со своим арендодателем?
Откуда у них деньги?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:24

  Faceless написав:
Ромасик написав:и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P
Ну як, дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. Зараз сумніви беруть. Хоча новобуд, скромний ремонт, але свіжий, локація точно не найгірша.

UA такие варианты и до 24.02 не купил.
Дорого.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33

гы, кровать посреди кухни :lol:
и рядом котел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-s ... derIndex=1

4% доходность получается при 50К стоимости.
Ромасик
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