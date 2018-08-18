Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Равномерный шум работы газового котла немного приглушает раздражающие звуки от соседей через стены 32 ДБ. Высокие технологии. Ромасик, там ещё пару куе довкинуть нужно. шкафы, прихожая, нормальные шторы. И выглядеть оно после доукомплектации будет ещё более уёбично, чем на фото. Вопрос шума газового котла нерешаемый в принципе.
Востаннє редагувалось UA в Пон 13 чер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Равномерный шум работы газового котла немного приглушает раздражающие звуки от соседей через стены 32 ДБ. Высокие технологии.
Щоправда, є сумніви - так взагалі нормами дозволено, котел у кімнаті?
А то что будет? Квартирант траваонется СО - заселят следующего Граждане арендаторы! Спрашивайте справку из психдиспансера у потенциального арендодателя Если без подколок. По внешним признакам это турбированный котел с закрытой камерой сгорания. Там требования по установке помягче, чем у открытой камеры сгорания.
Востаннє редагувалось UA в Пон 13 чер, 2022 12:06, всього редагувалось 2 разів.