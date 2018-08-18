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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9947994899499950>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 42
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
19%
8
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:24

  Faceless написав:
Ромасик написав:и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P
Ну як, дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. Зараз сумніви беруть. Хоча новобуд, скромний ремонт, але свіжий, локація точно не найгірша.

UA такие варианты и до 24.02 не купил.
Дорого.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33

гы, кровать посреди кухни :lol:
и рядом котел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-s ... derIndex=1

4% доходность получается при 50К стоимости.

В Николаеве оптимисты, кста тоже Ривьеру сдают за 6К.
Пишут, свободна с 6 марта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... ECl7v.html
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 13 чер, 2022 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:39

  Ромасик написав:гы, кровать посреди кухни :lol:
и рядом котел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-s ... derIndex=1

Равномерный шум работы газового котла немного приглушает раздражающие звуки от соседей через стены 32 ДБ.
Высокие технологии.
Ромасик, там ещё пару куе довкинуть нужно. шкафы, прихожая, нормальные шторы.
И выглядеть оно после доукомплектации будет ещё более уёбично, чем на фото.
Вопрос шума газового котла нерешаемый в принципе.
Востаннє редагувалось UA в Пон 13 чер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Ромасик написав:гы, кровать посреди кухни
и рядом котел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-s ... derIndex=1

Равномерный шум работы газового котла немного приглушает раздражающие звуки от соседей через стены 32 ДБ.
Высокие технологии.
Щоправда, є сумніви - так взагалі нормами дозволено, котел у кімнаті?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:54

Faceless котел там вроде ставится застройщиком. Поэтому остается только вопрос, можно ли там жить :)
я бы его тоже куда-то задвинул с этой торчащей несущей стены.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:54

  Faceless написав:
UA написав:
  Ромасик написав:гы, кровать посреди кухни
и рядом котел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-s ... derIndex=1

Равномерный шум работы газового котла немного приглушает раздражающие звуки от соседей через стены 32 ДБ.
Высокие технологии.
Щоправда, є сумніви - так взагалі нормами дозволено, котел у кімнаті?

А то что будет?
Квартирант траваонется СО - заселят следующего
Граждане арендаторы! Спрашивайте справку из психдиспансера у потенциального арендодателя
Если без подколок. По внешним признакам это турбированный котел с закрытой камерой сгорания. Там требования по установке помягче, чем у открытой камеры сгорания.
Востаннє редагувалось UA в Пон 13 чер, 2022 12:06, всього редагувалось 2 разів.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:59

  UA написав:Краснокнижная барышня.
Сложно прощупать рынок своими ногами прежде, чем вести переговоры со своим арендодателем?
Откуда у них деньги?

папик замминистра? что-то я не слышал, чтобы даже итшники селились в сермиле.
А свои положенные 40% скидки она вроде как получила. Дальше будет видно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:да, это оно. Притом продает именно застройщик, что эти квартиры ранее сдавал.

Ух ти, невже буває таке? Скільки могли до війни коштували ці одинички в оренді?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:12

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P
Ну як, дуже непоганий варіант, насправді. Був би до лютого. Зараз сумніви беруть. Хоча новобуд, скромний ремонт, але свіжий, локація точно не найгірша.

Хороший "неохрущ".
Проте 50 000 - вельми дорого.
Йому ціна 30 000.
Може, навіть 25 000.

  sequence написав:Ну да я не сомневаюсь, подобных вариантов с каждым днем будет все больше

100%.
Продавців буде суттєво більше, ніж покупців.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:14

  Ромасик написав:
  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P

ну такое.
гостинка за 50 к
красная цена 7000 долл за все
Олежан
 
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