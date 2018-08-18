Додано: Пон 13 чер, 2022 13:04

У населения по моим оценкам было до 2020 года инвестиций в криптовалюты на уровне 500 млн - 1 млрд долларов. Потом криптовалюта в 2020 и 2021 резко начала рости и капитализация этих инвестиций умножилась в 5-20 раз. Это потянуло за собой некоторый рост ценников на недвижимости, рост количества покупок новых автомобилей. Человек вложивший в криптовалюту в 2018-2019 году 1000 долларов, в 2021-2022 фактически получал до 20 тысяч долларов.

Я могу привести примеры трех украинских известных на постсоветском пространстве криптоблогеров (hamaha, Роман Томера, MisterXal), которые в 2020-2021 на радостях продали криптовалюту и купили себе дома, квартиры и тачки, это все они освещали в своих youtube роликах. И по их совету могли действовать другие, даже не совету, а это логично.



Сейчас же криптовалюты за год упали многие в несколько десятков раз. И с рынка фактически уйдут кроме войны, еще и "криптовалютные" деньги.