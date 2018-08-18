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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9948994999509951>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 42
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
19%
8
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:16

  Олежан написав:
  Ромасик написав:
  sequence написав:Инфо с полей - студии в ЖК "Ривьера" (не путать с солнечной) в двух минутах от метро Осокорки застройщик распродает "паписсят" с ремонтом

и не путать с ривьерой риверсайд и метро Славутич.
Рилли
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OxYIj.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... OKt6l.html
но можно и дешевле :P

ну такое.
гостинка за 50 к
красная цена 7000 долл за все

7000 - надто дешево.
Реальна ціна меньше 15 000 - 20 000 не впаде. Сподіваюсь
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вон продают за 44к с поставкой в конце 23 года. или мечтают сдать
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... ORHxi.html
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У населения по моим оценкам было до 2020 года инвестиций в криптовалюты на уровне 500 млн - 1 млрд долларов. Потом криптовалюта в 2020 и 2021 резко начала рости и капитализация этих инвестиций умножилась в 5-20 раз. Это потянуло за собой некоторый рост ценников на недвижимости, рост количества покупок новых автомобилей. Человек вложивший в криптовалюту в 2018-2019 году 1000 долларов, в 2021-2022 фактически получал до 20 тысяч долларов.
Я могу привести примеры трех украинских известных на постсоветском пространстве криптоблогеров (hamaha, Роман Томера, MisterXal), которые в 2020-2021 на радостях продали криптовалюту и купили себе дома, квартиры и тачки, это все они освещали в своих youtube роликах. И по их совету могли действовать другие, даже не совету, а это логично.

Сейчас же криптовалюты за год упали многие в несколько десятков раз. И с рынка фактически уйдут кроме войны, еще и "криптовалютные" деньги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:23

  Zebra написав:У населения по моим оценкам было до 2020 года инвестиций в криптовалюты на уровне 500 млн - 1 млрд долларов. Потом криптовалюта в 2020 и 2021 резко начала рости и капитализация этих инвестиций умножилась в 5-20 раз. Это потянуло за собой некоторый рост ценников на недвижимости, рост количества покупок новых автомобилей. Человек вложивший в криптовалюту в 2018-2019 году 1000 долларов, в 2021-2022 фактически получал до 20 тысяч долларов.
Я могу привести примеры трех украинских известных на постсоветском пространстве криптоблогеров (hamaha, Роман Томера, MisterXal), которые в 2020-2021 на радостях продали криптовалюту и купили себе дома, квартиры и тачки, это все они освещали в своих youtube роликах. И по их совету могли действовать другие, даже не совету, а это логично.

Сейчас же криптовалюты за год упали многие в несколько десятков раз. И с рынка фактически уйдут кроме войны, еще и "криптовалютные" деньги.


Думаю крипта рано или поздно упадет в 0.
Знатно подстригли оленей. :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:28

  Ромасик написав:
  UA написав:Краснокнижная барышня.
Сложно прощупать рынок своими ногами прежде, чем вести переговоры со своим арендодателем?
Откуда у них деньги?

папик замминистра? что-то я не слышал, чтобы даже итшники селились в сермиле.
А свои положенные 40% скидки она вроде как получила. Дальше будет видно.

Дети Членов правительства под звуки воздушной тревоги возят барахло в гараж?
Вы унизили и оскорбили Членов правительства.

Скорее всего модель Рыцарь срущий наследством.
Кстати то, что у рыцаря ещё есть непроданный гараж, это не его заслуга, это её недоработка :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроніки божевілля: https://ua.m2bomber.com/obj/944221505/v ... galaktikaa

:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:21

UA
Я не інвестував в Галактику, якщо ви про це.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:30

  UA написав:Дети Членов правительства под звуки воздушной тревоги возят барахло в гараж?
Вы унизили и оскорбили Членов правительства.
та нет, там все как положено - в первый же день свалили то ли в Ниццу то ли в Канны. Уже вернулись.
  UA написав:Скорее всего модель Рыцарь срущий наследством.
Кстати то, что у рыцаря ещё есть непроданный гараж, это не его заслуга, это её недоработка :mrgreen:

судя по тому, что кв арендная, то и гараж, веротяно тоже.
Но экономический смысл хранить мотлох в арендных кладовках сомнительный - смотрел их цены, проще продать на олх либо выбросить - не окупает себя, тем более непонятный ненужный мотлох.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:31

  Faceless написав:UA
Я не інвестував в Галактику, якщо ви про це.

Та я уже всё давно понял.
Просто бизнес и ничего личного.
Ваш контракт с ОП Галактики до какого числа?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:36

Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.

Аренда гаража, где по соседству дядя Вася рихтует Жигули?
После Ниццы?
UA
 
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