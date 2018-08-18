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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 14:40
несравнимо.
не смотря на все шумные котлы, тут заезжай и живи, в "Англии" - фьючерс с боольшими шансами остаться не очень ценной бумагой на руках.
балОваные Гали пошли, смотрю ))))
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:40
UA написав: Faceless написав:
UA
Я не інвестував в Галактику, якщо ви про це.
Та я уже всё давно понял.
Просто бизнес и ничего личного.
Ваш контракт с ОП Галактики до какого числа?
Дякую, що нагадали, тре подивитися
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:44
UA написав:
Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.
Укрпоштой только не отправляйте, дешевле - да, но будет идти от полугода, а вариант что может не дойдет 50%.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56
Хомякоид написав: Zebra написав:
У населения по моим оценкам было до 2020 года инвестиций в криптовалюты на уровне 500 млн - 1 млрд долларов. Потом криптовалюта в 2020 и 2021 резко начала рости и капитализация этих инвестиций умножилась в 5-20 раз. Это потянуло за собой некоторый рост ценников на недвижимости, рост количества покупок новых автомобилей. Человек вложивший в криптовалюту в 2018-2019 году 1000 долларов, в 2021-2022 фактически получал до 20 тысяч долларов.
Я могу привести примеры трех украинских известных на постсоветском пространстве криптоблогеров (hamaha, Роман Томера, MisterXal), которые в 2020-2021 на радостях продали криптовалюту и купили себе дома, квартиры и тачки, это все они освещали в своих youtube роликах. И по их совету могли действовать другие, даже не совету, а это логично.
Сейчас же криптовалюты за год упали многие в несколько десятков раз. И с рынка фактически уйдут кроме войны, еще и "криптовалютные" деньги.
Думаю крипта рано или поздно упадет в 0.
Знатно подстригли оленей.
Очікувано.
Криптовалюти тримаються лише на довірі.
На відміну від ціни золота, нерухомості, акцій чи ящику хорошого коньяка.
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