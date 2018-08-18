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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 14:40
несравнимо.
не смотря на все шумные котлы, тут заезжай и живи, в "Англии" - фьючерс с боольшими шансами остаться не очень ценной бумагой на руках.
балОваные Гали пошли, смотрю ))))
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sequence
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:40
UA написав: Faceless написав:
UA
Я не інвестував в Галактику, якщо ви про це.
Та я уже всё давно понял.
Просто бизнес и ничего личного.
Ваш контракт с ОП Галактики до какого числа?
Дякую, що нагадали, тре подивитися
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Faceless
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:44
UA написав:
Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.
Укрпоштой только не отправляйте, дешевле - да, но будет идти от полугода, а вариант что может не дойдет 50%.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56
Хомякоид написав: Zebra написав:
У населения по моим оценкам было до 2020 года инвестиций в криптовалюты на уровне 500 млн - 1 млрд долларов. Потом криптовалюта в 2020 и 2021 резко начала рости и капитализация этих инвестиций умножилась в 5-20 раз. Это потянуло за собой некоторый рост ценников на недвижимости, рост количества покупок новых автомобилей. Человек вложивший в криптовалюту в 2018-2019 году 1000 долларов, в 2021-2022 фактически получал до 20 тысяч долларов.
Я могу привести примеры трех украинских известных на постсоветском пространстве криптоблогеров (hamaha, Роман Томера, MisterXal), которые в 2020-2021 на радостях продали криптовалюту и купили себе дома, квартиры и тачки, это все они освещали в своих youtube роликах. И по их совету могли действовать другие, даже не совету, а это логично.
Сейчас же криптовалюты за год упали многие в несколько десятков раз. И с рынка фактически уйдут кроме войны, еще и "криптовалютные" деньги.
Думаю крипта рано или поздно упадет в 0.
Знатно подстригли оленей.
Очікувано.
Криптовалюти тримаються лише на довірі.
На відміну від ціни золота, нерухомості, акцій чи ящику хорошого коньяка.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:55
sequence написав:
несравнимо.
не смотря на все шумные котлы, тут заезжай и живи, в "Англии" - фьючерс с боольшими шансами остаться не очень ценной бумагой на руках.
балОваные Гали пошли, смотрю ))))
турбированый газовый котел работает с уровнем шума до 60 дБ
лучше хостел с двухярусными кроватями
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UA
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:20
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:47
кажется власти выводов не сдеделали, опять начнут город миллионник строить с постоянной пробкой в торону Киева
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Феодал
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:06
Феодал написав:
кажется власти выводов не сдеделали, опять начнут город миллионник строить с постоянной пробкой в торону Киева
Вообще с Ирпеня можна сделать город сказку в лесах.
С Академгордка тянеться метро в Ирпень, и пробки забыли навсегда.
Там метро можно сделать наземное, больших затрат не нужно.
Также можно разгрузить все пригороды наземным метром.
На юг до Чабанчиков и дальше на Васильков, на Восток до Борисполя и Броваров.
Проблема пробок будет решена навсегда.
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Хомякоид
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:25
Хомякоид
Метро это питание от рельсов, т.е. при осадках возможно короткое замыкание(допустим замело снегом и он резко начал таять,как было в зиму 09-10 у нас, минус 10 за сутки сменилось непонятными плюс 14 от южного урагана в декабре
и потекло везде и крыша тоже, там по яйца снега было у парапета)
Может всё таки электричка с контактным проводом или скоростной трамвай?
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барабашов
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:33
UA написав: sequence написав:
несравнимо.
не смотря на все шумные котлы, тут заезжай и живи, в "Англии" - фьючерс с боольшими шансами остаться не очень ценной бумагой на руках.
балОваные Гали пошли, смотрю ))))
турбированый газовый котел работает с уровнем шума до 60 дБ
лучше хостел с двухярусными кроватями
В том ужАсе покрасить котёл, подводку воды/газа/тепла, стены и кровать в модный чёрный мат, на входе в сральне-спальню повесить занавески из ржавых и хромированных собачьих цепей с кистенЯми как грузики и у панорамного окна поставить в направлении соседей МассовоГабаритныйМакет Гатлинга Шварца из второго Терминатора.
БДСМ-клиенты будут даже рады уровню шума и потребуют снять глушитель на турбине
Да я сам бы Там оргии устраивал под рёв котла и вьюгу за окном
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 13 чер, 2022 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов
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