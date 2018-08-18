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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99499950995199529953>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 43
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
21%
9
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:40

  Олежан написав:вон продают за 44к с поставкой в конце 23 года. или мечтают сдать
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... ORHxi.html

несравнимо.
не смотря на все шумные котлы, тут заезжай и живи, в "Англии" - фьючерс с боольшими шансами остаться не очень ценной бумагой на руках.
балОваные Гали пошли, смотрю ))))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:40

  UA написав:
  Faceless написав:UA
Я не інвестував в Галактику, якщо ви про це.

Та я уже всё давно понял.
Просто бизнес и ничего личного.
Ваш контракт с ОП Галактики до какого числа?

Дякую, що нагадали, тре подивитися :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.

Укрпоштой только не отправляйте, дешевле - да, но будет идти от полугода, а вариант что может не дойдет 50%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56

  Хомякоид написав:
  Zebra написав:У населения по моим оценкам было до 2020 года инвестиций в криптовалюты на уровне 500 млн - 1 млрд долларов. Потом криптовалюта в 2020 и 2021 резко начала рости и капитализация этих инвестиций умножилась в 5-20 раз. Это потянуло за собой некоторый рост ценников на недвижимости, рост количества покупок новых автомобилей. Человек вложивший в криптовалюту в 2018-2019 году 1000 долларов, в 2021-2022 фактически получал до 20 тысяч долларов.
Я могу привести примеры трех украинских известных на постсоветском пространстве криптоблогеров (hamaha, Роман Томера, MisterXal), которые в 2020-2021 на радостях продали криптовалюту и купили себе дома, квартиры и тачки, это все они освещали в своих youtube роликах. И по их совету могли действовать другие, даже не совету, а это логично.

Сейчас же криптовалюты за год упали многие в несколько десятков раз. И с рынка фактически уйдут кроме войны, еще и "криптовалютные" деньги.

Думаю крипта рано или поздно упадет в 0.
Знатно подстригли оленей. :lol:

Очікувано.
Криптовалюти тримаються лише на довірі.
На відміну від ціни золота, нерухомості, акцій чи ящику хорошого коньяка.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:55

  sequence написав: несравнимо.
не смотря на все шумные котлы, тут заезжай и живи, в "Англии" - фьючерс с боольшими шансами остаться не очень ценной бумагой на руках.
балОваные Гали пошли, смотрю ))))

турбированый газовый котел работает с уровнем шума до 60 дБ :mrgreen:
лучше хостел с двухярусными кроватями :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:20

Мечты Виталика сбываются
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:47

  UA написав:Мечты Виталика сбываются
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html

кажется власти выводов не сдеделали, опять начнут город миллионник строить с постоянной пробкой в торону Киева :evil:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:06

  Феодал написав:
  UA написав:Мечты Виталика сбываются
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html

кажется власти выводов не сдеделали, опять начнут город миллионник строить с постоянной пробкой в торону Киева :evil:


Вообще с Ирпеня можна сделать город сказку в лесах.
С Академгордка тянеться метро в Ирпень, и пробки забыли навсегда.
Там метро можно сделать наземное, больших затрат не нужно.

Также можно разгрузить все пригороды наземным метром.
На юг до Чабанчиков и дальше на Васильков, на Восток до Борисполя и Броваров.
Проблема пробок будет решена навсегда.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:25

Хомякоид
Метро это питание от рельсов, т.е. при осадках возможно короткое замыкание(допустим замело снегом и он резко начал таять,как было в зиму 09-10 у нас, минус 10 за сутки сменилось непонятными плюс 14 от южного урагана в декабре :shock: :shock: :!: и потекло везде и крыша тоже, там по яйца снега было у парапета)
Может всё таки электричка с контактным проводом или скоростной трамвай?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:33

  UA написав:
  sequence написав: несравнимо.
не смотря на все шумные котлы, тут заезжай и живи, в "Англии" - фьючерс с боольшими шансами остаться не очень ценной бумагой на руках.
балОваные Гали пошли, смотрю ))))

турбированый газовый котел работает с уровнем шума до 60 дБ :mrgreen:
лучше хостел с двухярусными кроватями :mrgreen:

В том ужАсе покрасить котёл, подводку воды/газа/тепла, стены и кровать в модный чёрный мат, на входе в сральне-спальню повесить занавески из ржавых и хромированных собачьих цепей с кистенЯми как грузики и у панорамного окна поставить в направлении соседей МассовоГабаритныйМакет Гатлинга Шварца из второго Терминатора.
БДСМ-клиенты будут даже рады уровню шума и потребуют снять глушитель на турбине
Да я сам бы Там оргии устраивал под рёв котла и вьюгу за окном :mrgreen:
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 13 чер, 2022 18:34, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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