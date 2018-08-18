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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:33
барабашов написав:Хомякоид
Метро это питание от рельсов, т.е. при осадках возможно короткое замыкание(допустим замело снегом и он резко начал таять,как было в зиму 09-10 у нас, минус 10 за сутки сменилось непонятными плюс 14 от южного урагана в декабре
и потекло везде и крыша тоже, там по яйца снега было у парапета)
Может всё таки электричка с контактным проводом или скоростной трамвай?
Я хз як, але всі ці питання вирішуються. Тим паче там живлення не на рельсі, а на контакній рейці, вона значно вище йде. На лівому березі йде лінія метро наземна, і спокійно працює і в дощі і в іншу непогоду і коли все тане.
Питання метро в передмістя скоріше бюрократичне. Бо Треба або приєднувати передмістя до Києва, або вирішувати хто за що відповідає, хто фінансує і в кого що на балансі, якщо частина станцій і ліній буде розташована в інших населених пунктах.
Якщо ж пірнати в фантазії, то додаткові мости (північніше "Північного" і південніше "Південного") з рейками для метро, по яких би йшла кільцева гілка навколо Києва, та гілки до Вишгорода, Броварів, Борисполя, Вишневого/СОф Борщагівки, Ірпеня/Бучі - і це буде просто революція ГТ в місті. Щоправда, це ще й мільярди долярів інвестицій
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:46
эх столько красивых проектов было, в итоге их единственный спонсор - местные застройщики. В каком они сейчас "положении" говорить не буду (чтобы их не обидеть, среди них есть адекватные). Может на ремонтах на булочку с маком заработают, но в быструю достройку крупных проектов а тем более в новые не верю вообще.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 13 чер, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:47
Faceless написав: барабашов написав:Хомякоид
Метро это питание от рельсов, т.е. при осадках возможно короткое замыкание(допустим замело снегом и он резко начал таять,как было в зиму 09-10 у нас, минус 10 за сутки сменилось непонятными плюс 14 от южного урагана в декабре
и потекло везде и крыша тоже, там по яйца снега было у парапета)
Может всё таки электричка с контактным проводом или скоростной трамвай?
Я хз як, але всі ці питання вирішуються. Тим паче там живлення не на рельсі, а на контакній рейці, вона значно вище йде. На лівому березі йде лінія метро наземна, і спокійно працює і в дощі і в іншу непогоду і коли все тане.
Питання метро в передмістя скоріше бюрократичне. Бо Треба або приєднувати передмістя до Києва, або вирішувати хто за що відповідає, хто фінансує і в кого що на балансі, якщо частина станцій і ліній буде розташована в інших населених пунктах.
Якщо ж пірнати в фантазії, то додаткові мости (північніше "Північного" і південніше "Південного") з рейками для метро, по яких би йшла кільцева гілка навколо Києва, та гілки до Вишгорода, Броварів, Борисполя, Вишневого/СОф Борщагівки, Ірпеня/Бучі - і це буде просто революція ГТ в місті. Щоправда, це ще й мільярди долярів інвестицій
Я колись з ж.д вокзалу в Мюнхені поїхав в аеропорт.
Метро від вокзалу йде спочатку під містом, потім якимись кукурудзяними полями до аеропорту. Кілометрів 30 мабуть по полях.
Дуже зручно, без пересадок, на все про все десь до години.
Тому при бажанні в Київі також можна щось подібне створити для передмість та розгрузити дороги.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:51
Хомякоид
Жена говорит то не метро а электричка
Она ими лет 25 в город с Диёвки нашей ездила, разбирается
Плитами рельсы закрыты как в венском и стамбульском трамваях.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:52
UA написав:
Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.
Аренда гаража, где по соседству дядя Вася рихтует Жигули?
После Ниццы?
140К включает услуги паковальщика и грузчиков?)
Что же там за такое ценное б/у барахло,что он решился считать?
Вроде как сейчас есть сервисы передачек типа попутками.
Не знаю, какие у нее гаражи, я не отслеживаю, то мне слили)
Я смотрел услуги платного хранения вещей - ну такое, на краткосрок может иметь смысл, а на год, к примеру, малоинтересно.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:52
Хомякоид написав:
Тому при бажанні в Київі також можна щось подібне створити для передмість та розгрузити дороги.
когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было. А так да всё для бомжей получается.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 13 чер, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:54
Феодал написав:
кажется власти выводов не сдеделали, опять начнут город миллионник строить с постоянной пробкой в торону Киева
только вчера меня здесь убеждали, что никаких новостроек не будет)
Хомякоид написав:
Вообще с Ирпеня можна сделать город сказку в лесах.
У Виталика там давно сказка
Хомякоид написав:
С Академгордка тянеться метро в Ирпень, и пробки забыли навсегда.
Там метро можно сделать наземное, больших затрат не нужно.
Также можно разгрузить все пригороды наземным метром.
На юг до Чабанчиков и дальше на Васильков, на Восток до Борисполя и Броваров.
Проблема пробок будет решена навсегда.
какое метро? Там уже гиперлуп строится
Хомякоид написав:
Я колись з ж.д вокзалу в Мюнхені поїхав в аеропорт.
Дуже зручно, без пересадок, на все про все десь до години.
Тому при бажанні в Київі також можна щось подібне створити для передмість та розгрузити дороги.
так в Киеве тоже есть в АП Борисполь. Да и электрички в разные стороны.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 13 чер, 2022 19:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:56
Ромасик написав:
только вчера меня здесь убеждали, что никаких новостроек не будет)
уточню, без внешнего финансирования. Вдруг нальют хз.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:59
vitaliian написав: Ромасик написав:
только вчера меня здесь убеждали, что никаких новостроек не будет)
уточню, без внешнего финансирования. Вдруг нальют хз.
как там ваш поезд на ул.Центральной?)
vitaliian написав:
эх столько красивых проектов было, в итоге их единственный спонсор - местные застройщики.
вот-вот, а вы уже карманы порозставляли на 500 млрд.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 13 чер, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:00
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Тому при бажанні в Київі також можна щось подібне створити для передмість та розгрузити дороги.
когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было. А так да всё для бомжей получается.
З метро то вже фантазії. Час поїздки тут ні до чого. В електричках бомжі їздять в першу чергу бо можуть пройти туди без білету. В метро їх як таких і немає, їх ще на станціях відфільтровують.
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