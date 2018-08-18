Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Там метро можно сделать наземное, больших затрат не нужно
в кропивницком из центра на поселок новый ездит троллейбус, примерно 50% пути он едет на э/тяге а остальные 50% на аккумуляторах и на конечных подзаряжается. То что в Кропивницком норма для Ирпеня недостижимый космос. Я знаю причину почему ничего транспортно-удобного реализовано не будет. Три основные маршрута Ирпень - Академгородок (379, 392 и 420) обслуживает одна компания, фактически монополист.
Единственное решение которое я вижу это развивать электромобили и узаконить попутчиков (с ними борятся на уровне мордобоя). В моем дворе есть место с зарядкой э/мобиля, только его занимают все кому не лень. Таких мест нужно тысячи и чтобы двсники на них не парковались.
Хомякоид написав:Там метро можно сделать наземное, больших затрат не нужно
в кропивницком из центра на поселок новый ездит троллейбус, примерно 50% пути он едет на э/тяге а остальные 50% на аккумуляторах и на конечных подзаряжается. То что в Кропивницком норма для Ирпеня недостижимый космос. Я знаю причину почему ничего транспортно-удобного реализовано не будет. Три основные маршрута Ирпень - Академгородок (379, 392 и 420) обслуживает одна компания, фактически монополист.
Единственное решение которое я вижу это развивать электромобили и узаконить попутчиков (с ними борятся на уровне мордобоя). В моем дворе есть место с зарядкой э/мобиля, только его занимают все кому не лень. Таких мест нужно тысячи и чтобы двсники на них не парковались.
Да ладно. Уже появилось электричество в Ирпене ? то самое электричество, которое ты отрицал
Ромасик написав:вот, значит жилищный вопрос у всех решен уже!
сегодня переходил дорогу на Оболони через 2ю сплошную (лень было с самокатом в переход нырять) красота, машин мало, всегда бы так. Для многих жилищный и топливный вопрос а также "проблема пробок" решилось само собой. Нет человека - нет проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 чер, 2022 20:12, всього редагувалось 2 разів.