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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9950995199529953

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 43
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
21%
9
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:05

  Хомякоид написав:Там метро можно сделать наземное, больших затрат не нужно
в кропивницком из центра на поселок новый ездит троллейбус, примерно 50% пути он едет на э/тяге а остальные 50% на аккумуляторах и на конечных подзаряжается. То что в Кропивницком норма для Ирпеня недостижимый космос. Я знаю причину почему ничего транспортно-удобного реализовано не будет. Три основные маршрута Ирпень - Академгородок (379, 392 и 420) обслуживает одна компания, фактически монополист.

Единственное решение которое я вижу это развивать электромобили и узаконить попутчиков (с ними борятся на уровне мордобоя). В моем дворе есть место с зарядкой э/мобиля, только его занимают все кому не лень. Таких мест нужно тысячи и чтобы двсники на них не парковались.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:11

  Faceless написав:В метро їх як таких і немає, їх ще на станціях відфільтровують.
я редкий гость в метро, спорить есть ли там бомжи не буду, но я их там лично видел, до войны конечно.
  Ромасик написав:как там ваш поезд на ул.Центральной?
стоит незаселенный, территорию от поезда к улице оградили, поставили там альтанку и пытаются облагородить. Когда закончат зафоткаю, у меня там коммерция в 150 метрах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 чер, 2022 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:12

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Там метро можно сделать наземное, больших затрат не нужно
в кропивницком из центра на поселок новый ездит троллейбус, примерно 50% пути он едет на э/тяге а остальные 50% на аккумуляторах и на конечных подзаряжается. То что в Кропивницком норма для Ирпеня недостижимый космос. Я знаю причину почему ничего транспортно-удобного реализовано не будет. Три основные маршрута Ирпень - Академгородок (379, 392 и 420) обслуживает одна компания, фактически монополист.

Единственное решение которое я вижу это развивать электромобили и узаконить попутчиков (с ними борятся на уровне мордобоя). В моем дворе есть место с зарядкой э/мобиля, только его занимают все кому не лень. Таких мест нужно тысячи и чтобы двсники на них не парковались.

Да ладно.
Уже появилось электричество в Ирпене ? то самое электричество, которое ты отрицал
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:12

  vitaliian написав:Единственное решение которое я вижу это развивать электромобили и узаконить попутчиков (с ними борятся на уровне мордобоя).


ой, кто там с ними борется, кроме Андриюка?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:16

  Faceless написав:Хроніки божевілля: https://ua.m2bomber.com/obj/944221505/v ... galaktikaa
:mrgreen:

Так это дешево или дорого ? :roll:

Вот в ожидании денежных мешков тулят по 2куе Эврику с голыми стенами. Еще и топ-объявление оплатили - это больше смахивает на божевилля.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-h-k-k ... e061e06cda:
Востаннє редагувалось vladimir07 в Пон 13 чер, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:16

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:как там ваш поезд на ул.Центральной?
стоит незаселенный

вот, значит жилищный вопрос у всех решен уже!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:19

  Ромасик написав:вот, значит жилищный вопрос у всех решен уже!
сегодня переходил дорогу на Оболони через 2ю сплошную (лень было с самокатом в переход нырять) красота, машин мало, всегда бы так. Для многих жилищный и топливный вопрос а также "проблема пробок" решилось само собой. Нет человека - нет проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 чер, 2022 20:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:50

  Faceless написав:Хроніки божевілля: https://ua.m2bomber.com/obj/944221505/v ... galaktikaa

:mrgreen:


вроде качественная техника и ремонт качественнный
uaprofi
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