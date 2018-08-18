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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9951995299539954

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 43
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
21%
9
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:49

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:вот, значит жилищный вопрос у всех решен уже!
сегодня переходил дорогу на Оболони через 2ю сплошную (лень было с самокатом в переход нырять) красота, машин мало, всегда бы так. Для многих жилищный и топливный вопрос а также "проблема пробок" решилось само собой. Нет человека - нет проблемы.

Война ещё года полтора - два будет идти.
А после войны столицу перенесут вглубь территории.
Вопрос перенаселенности Киева решается сам собой.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:13

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:вот, значит жилищный вопрос у всех решен уже!
сегодня переходил дорогу на Оболони через 2ю сплошную (лень было с самокатом в переход нырять)
а вы раньше переходом пользовались? Боо, какое наивное дитя :lol:
  vitaliian написав:красота, машин мало, всегда бы так. Для многих жилищный и топливный вопрос а также "проблема пробок" решилось само собой. Нет человека - нет проблемы.

нет бензина - нет проблем. Хотя некторые его все-таки находят.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:35

  BIGor написав:Укрпоштой только не отправляйте, дешевле - да, но будет идти от полугода, а вариант что может не дойдет 50%.

Декілька років тому відправляв Укрпоштою посилку друзям в Канаду.
Рівно через 6 діб її поклали друзям під двері.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:36

  Феодал написав:
  UA написав:Мечты Виталика сбываются
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html

кажется власти выводов не сдеделали, опять начнут город миллионник строить с постоянной пробкой в торону Киева :evil:


Я зрозумів, чому молоді сім’ї переїжджають сюди
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.


Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.


Всі великі реструктуризації в країні на рівні бізнесу нічим гарним для кредиторів не закінчились. Чи з зростанням економіки, чи без. Такий менталітет, і така судова система.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:47

  UA написав:Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.

Аренда гаража, где по соседству дядя Вася рихтует Жигули?
После Ниццы?


почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
adeges
 
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