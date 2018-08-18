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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 20:49
vitaliian написав: Ромасик написав:
вот, значит жилищный вопрос у всех решен уже!
сегодня переходил дорогу на Оболони через 2ю сплошную (лень было с самокатом в переход нырять) красота, машин мало, всегда бы так. Для многих жилищный и топливный вопрос а также "проблема пробок" решилось само собой. Нет человека - нет проблемы.
Война ещё года полтора - два будет идти.
А после войны столицу перенесут вглубь территории.
Вопрос перенаселенности Киева решается сам собой.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:13
vitaliian написав: Ромасик написав:
вот, значит жилищный вопрос у всех решен уже!
сегодня переходил дорогу на Оболони через 2ю сплошную (лень было с самокатом в переход нырять)
а вы раньше переходом пользовались? Боо, какое наивное дитя
vitaliian написав:
красота, машин мало, всегда бы так. Для многих жилищный и топливный вопрос а также "проблема пробок" решилось само собой. Нет человека - нет проблемы
.
нет бензина - нет проблем. Хотя некторые его все-таки находят.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:35
BIGor написав:
Укрпоштой только не отправляйте, дешевле - да, но будет идти от полугода, а вариант что может не дойдет 50%.
Декілька років тому відправляв Укрпоштою посилку друзям в Канаду.
Рівно через 6 діб її поклали друзям під двері.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:36
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41
Хомякоид написав: Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.
Всі великі реструктуризації в країні на рівні бізнесу нічим гарним для кредиторів не закінчились. Чи з зростанням економіки, чи без. Такий менталітет, і така судова система.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:47
UA написав:
Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.
Аренда гаража, где по соседству дядя Вася рихтует Жигули?
После Ниццы?
почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
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