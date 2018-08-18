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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:36
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cohan
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41
Хомякоид написав: Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.
Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.
Всі великі реструктуризації в країні на рівні бізнесу нічим гарним для кредиторів не закінчились. Чи з зростанням економіки, чи без. Такий менталітет, і така судова система.
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adeges
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:47
UA написав:
Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.
Аренда гаража, где по соседству дядя Вася рихтует Жигули?
После Ниццы?
почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
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adeges
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:02
vitaliian написав:
когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было.
А так да всё для бомжей получается.
Интересно, как виталиан планирует осуществить выделенное?
Может надо наполнить все вагоны метро и вестибюли станций газом, непригодным для дыхания, а на турникете после оплаты всем раздавать драгеры(баллоны с воздухом как у пожарных)? Воздуха в нем "насыпать" на полтора часа. А еще лучше - сколько заплатил, столько и воздуха дали. Справедливо будет, дальше едешь - больше воздуха покупаешь, поездка дороже.
Второй вариант - на турникете на тебе застегивают пояс шахида с часовым механизмом на полтора часа. Отстегнуть невозможно, только при выходе из метро. Но этот второй вариант так себе - дешевле, но опасный сильно
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Damien
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:09
Damien написав: vitaliian написав:
когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было.
А так да всё для бомжей получается.
Интересно, как виталиан планирует осуществить выделенное?
Может надо наполнить все вагоны метро и вестибюли станций газом, непригодным для дыхания, а на турникете после оплаты всем раздавать драгеры(баллоны с воздухом как у пожарных)? Воздуха в нем "насыпать" на полтора часа. А еще лучше - сколько заплатил, столько и воздуха дали. Справедливо будет, дальше едешь - больше воздуха покупаешь, поездка дороже.
Второй вариант - на турникете на тебе застегивают пояс шахида с часовым механизмом на полтора часа. Отстегнуть невозможно, только при выходе из метро. Но этот второй вариант так себе - дешевле, но опасный сильно
Есть разные варианты реализации разных подходов к ограничению чрезмерного использования общественного транспорта. Модель Лондона - зоны и стоимость растет от расстояния. Или Вены и Варшавы - компостируется талон и пошло время.
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adeges
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:16
adeges написав:
почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
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UA
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:37
UA написав: adeges написав:
почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Аби хоч те барахло не виявилося дешевшим за вартість пересилки:)
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Faceless
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:38
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
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vladimir07
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:48
Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей . Я бы со своей стороны любой каприз за их деньги выполнил бы, передал через водил автобусов, отправил НП.(Если бы мужиков выпускали и бенз дешевле был, то свой машиной завез бы) Но уже убедился, что кроме программирования ИТ-шники туповатые какик-то. 😼
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:50
vladimir07 написав:
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
Потомок самураев
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UA
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