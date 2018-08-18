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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9951995299539954

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 43
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
21%
9
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:36

  Феодал написав:
  UA написав:Мечты Виталика сбываются
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html

кажется власти выводов не сдеделали, опять начнут город миллионник строить с постоянной пробкой в торону Киева :evil:


Я зрозумів, чому молоді сім’ї переїжджають сюди
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Нараховується, просто немає санкцій в разі несплати, але все одно потім платити.
Щодо боргу - не стільки важлива сума, скільки умови, а точніше - розмір обов'язкового платежу.
Ну і щодо як гасити - ви ж самі маєте знати щодо програм реструктуризації, ви ж працювали ніби по цьому профілю.


Майже всі реструктуризації в разі відсутності відчутного економічного зростання в країні це глухий кут.


Всі великі реструктуризації в країні на рівні бізнесу нічим гарним для кредиторів не закінчились. Чи з зростанням економіки, чи без. Такий менталітет, і така судова система.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:47

  UA написав:Ромасик, у меня сейчас задача отправить 2 кубических метра барахла в GB.
НП около 140 000 грн рисует. Квартирант считает, а есть ли смысл.
Акция для беженцев только в страны ЕС работает.

Аренда гаража, где по соседству дядя Вася рихтует Жигули?
После Ниццы?


почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:02

  vitaliian написав:когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было. А так да всё для бомжей получается.

Интересно, как виталиан планирует осуществить выделенное?
Может надо наполнить все вагоны метро и вестибюли станций газом, непригодным для дыхания, а на турникете после оплаты всем раздавать драгеры(баллоны с воздухом как у пожарных)? Воздуха в нем "насыпать" на полтора часа. А еще лучше - сколько заплатил, столько и воздуха дали. Справедливо будет, дальше едешь - больше воздуха покупаешь, поездка дороже.
Второй вариант - на турникете на тебе застегивают пояс шахида с часовым механизмом на полтора часа. Отстегнуть невозможно, только при выходе из метро. Но этот второй вариант так себе - дешевле, но опасный сильно
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:09

  Damien написав:
  vitaliian написав:когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было. А так да всё для бомжей получается.

Интересно, как виталиан планирует осуществить выделенное?
Может надо наполнить все вагоны метро и вестибюли станций газом, непригодным для дыхания, а на турникете после оплаты всем раздавать драгеры(баллоны с воздухом как у пожарных)? Воздуха в нем "насыпать" на полтора часа. А еще лучше - сколько заплатил, столько и воздуха дали. Справедливо будет, дальше едешь - больше воздуха покупаешь, поездка дороже.
Второй вариант - на турникете на тебе застегивают пояс шахида с часовым механизмом на полтора часа. Отстегнуть невозможно, только при выходе из метро. Но этот второй вариант так себе - дешевле, но опасный сильно


Есть разные варианты реализации разных подходов к ограничению чрезмерного использования общественного транспорта. Модель Лондона - зоны и стоимость растет от расстояния. Или Вены и Варшавы - компостируется талон и пошло время.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:16

  adeges написав:почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?

Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  adeges написав:почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?

Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Аби хоч те барахло не виявилося дешевшим за вартість пересилки:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:38

  UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.

Из ИТ ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:48

Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей . Я бы со своей стороны любой каприз за их деньги выполнил бы, передал через водил автобусов, отправил НП.(Если бы мужиков выпускали и бенз дешевле был, то свой машиной завез бы) Но уже убедился, что кроме программирования ИТ-шники туповатые какик-то. 😼
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:50

  vladimir07 написав:
  UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.

Из ИТ ?

Потомок самураев
UA
 
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