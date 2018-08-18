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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9952995399549955

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 43
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
21%
9
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 00:05

  UA написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.

ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
  hume написав:Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.

Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.


Как?
А концептуальность?
А мопы?
А почувствовать себя "халифом на час"?
Маркетологи кана что зря свой хлеб ели?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 00:32

  Bolt написав:Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей .

Я таки прошу прощения, а зачем трансфер? Это ж дорого. Проще купить на месте, если нет чего-то экзотического.
Понаехал
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