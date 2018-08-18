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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9952995399549955

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 43
1. Не вище 500
19%
8
2. 501 - 700
14%
6
3. 701 - 900
21%
9
4. 901 - 1000
21%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 00:05

  UA написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.

ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
  hume написав:Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.

Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.


Как?
А концептуальность?
А мопы?
А почувствовать себя "халифом на час"?
Маркетологи кана что зря свой хлеб ели?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 00:32

  Bolt написав:Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей .

Я таки прошу прощения, а зачем трансфер? Это ж дорого. Проще купить на месте, если нет чего-то экзотического.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 05:42

  Понаехал написав:
  Bolt написав:Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей .

Я таки прошу прощения, а зачем трансфер? Это ж дорого. Проще купить на месте, если нет чего-то экзотического.


Это вам не Америка.
В Украине принято над хламом чахнуть. Почти Пушкин.
У меня родственники из-за этого 12 лет квартиру на простое держат.
Никто не смог их убедить, что выбросить старый хлам и сдать имеет смысл. Востребованная локация.
Еще и комуналь вовремя платят.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:30

  Понаехал написав:
  Bolt написав:Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей .

Я таки прошу прощения, а зачем трансфер? Это ж дорого. Проще купить на месте, если нет чего-то экзотического.

Ну там системних, пару мониторов, телик, велик горный, шмотки. Но думаю, что от силы косаря на два затянет(хотя, может те моники по парусот гривен на ОЛХ стоят)
Короче, они должны быть более заинтересованы, чтобы освободить квартиру.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:53

  UA написав:
  vladimir07 написав:
  UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.

Из ИТ ?

Потомок самураев

Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
барабашов
 
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