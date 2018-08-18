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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 чер, 2022 00:05
UA написав: Ромасик написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
Как?
А концептуальность?
А мопы?
А почувствовать себя "халифом на час"?
Маркетологи кана что зря свой хлеб ели?
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Додано: Вів 14 чер, 2022 00:32
Bolt написав:
Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей .
Я таки прошу прощения, а зачем трансфер? Это ж дорого. Проще купить на месте, если нет чего-то экзотического.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 05:42
Понаехал написав: Bolt написав:
Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей .
Я таки прошу прощения, а зачем трансфер? Это ж дорого. Проще купить на месте, если нет чего-то экзотического.
Это вам не Америка.
В Украине принято над хламом чахнуть. Почти Пушкин.
У меня родственники из-за этого 12 лет квартиру на простое держат.
Никто не смог их убедить, что выбросить старый хлам и сдать имеет смысл. Востребованная локация.
Еще и комуналь вовремя платят.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:30
Понаехал написав: Bolt написав:
Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей .
Я таки прошу прощения, а зачем трансфер? Это ж дорого. Проще купить на месте, если нет чего-то экзотического.
Ну там системних, пару мониторов, телик, велик горный, шмотки. Но думаю, что от силы косаря на два затянет(хотя, может те моники по парусот гривен на ОЛХ стоят)
Короче, они должны быть более заинтересованы, чтобы освободить квартиру.
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Bolt
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:53
UA написав: vladimir07 написав:
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
Потомок самураев
Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:00
Bolt написав:
Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей . Я бы со своей стороны любой каприз за их деньги выполнил бы, передал через водил автобусов, отправил НП.(Если бы мужиков выпускали и бенз дешевле был, то свой машиной завез бы) Но уже убедился, что кроме программирования ИТ-шники туповатые какик-то. 😼
так может они собираются вернуться? Или не опеределились. Смысла тащить за собой мотлох нет. Тем более, если они без своих системников там норм обходятся.
Как они вообще за бугор перебрались? (я так понимаю муж.пола)
vladimir07 написав:
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
что сразу ИТ?)) Я об ИТ более высоко мнения, больше похоже на чинуш с шальными деньгами.
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Ромасик
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:13
Ромасик написав: Bolt написав:
Я вот на своих квартирантов смотрю и удивляюсь, уже три месяца платят аренду и комуналь сидя в Кракове и не как не могут организовать трансфер вещей . Я бы со своей стороны любой каприз за их деньги выполнил бы, передал через водил автобусов, отправил НП.(Если бы мужиков выпускали и бенз дешевле был, то свой машиной завез бы) Но уже убедился, что кроме программирования ИТ-шники туповатые какик-то. 😼
так может они собираются вернуться? Или не опеределились. Смысла тащить за собой мотлох нет. Тем более, если они без своих системников там норм обходятся.
Как они вообще за бугор перебрались? (я так понимаю муж.пола)
vladimir07 написав:
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
что сразу ИТ?)) Я об ИТ более высоко мнения, больше похоже на чинуш с шальными деньгами.
Дык они ж белорусы(пара) , выехали на третий день войны. Назад, сейчас не пускают.
И там что-то с документами не ладится. Может и вернулись бы если пустят обратно.
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