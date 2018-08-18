Damien написав:

vitaliian написав: когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было. А так да всё для бомжей получается. когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа.А так да всё для бомжей получается.

Интересно, как виталиан планирует осуществить выделенное?Может надо наполнить все вагоны метро и вестибюли станций газом, непригодным для дыхания, а на турникете после оплаты всем раздавать драгеры(баллоны с воздухом как у пожарных)? Воздуха в нем "насыпать" на полтора часа. А еще лучше - сколько заплатил, столько и воздуха дали. Справедливо будет, дальше едешь - больше воздуха покупаешь, поездка дороже.Второй вариант - на турникете на тебе застегивают пояс шахида с часовым механизмом на полтора часа. Отстегнуть невозможно, только при выходе из метро. Но этот второй вариант так себе - дешевле, но опасный сильно