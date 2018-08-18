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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:09
Damien написав: vitaliian написав:
когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было.
А так да всё для бомжей получается.
Интересно, как виталиан планирует осуществить выделенное?
Может надо наполнить все вагоны метро и вестибюли станций газом, непригодным для дыхания, а на турникете после оплаты всем раздавать драгеры(баллоны с воздухом как у пожарных)? Воздуха в нем "насыпать" на полтора часа. А еще лучше - сколько заплатил, столько и воздуха дали. Справедливо будет, дальше едешь - больше воздуха покупаешь, поездка дороже.
Второй вариант - на турникете на тебе застегивают пояс шахида с часовым механизмом на полтора часа. Отстегнуть невозможно, только при выходе из метро. Но этот второй вариант так себе - дешевле, но опасный сильно
Есть разные варианты реализации разных подходов к ограничению чрезмерного использования общественного транспорта. Модель Лондона - зоны и стоимость растет от расстояния. Или Вены и Варшавы - компостируется талон и пошло время.
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adeges
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:16
adeges написав:
почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
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UA
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:37
UA написав: adeges написав:
почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?
Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Аби хоч те барахло не виявилося дешевшим за вартість пересилки:)
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:38
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
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vladimir07
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:50
vladimir07 написав:
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
Потомок самураев
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Додано: Вів 14 чер, 2022 00:05
UA написав: Ромасик написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
Как?
А концептуальность?
А мопы?
А почувствовать себя "халифом на час"?
Маркетологи кана что зря свой хлеб ели?
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:53
UA написав: vladimir07 написав:
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
Потомок самураев
Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:00
vladimir07 написав:
UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Из ИТ ?
что сразу ИТ?)) Я об ИТ более высоко мнения, больше похоже на чинуш с шальными деньгами.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:47
барабашов написав: UA написав: vladimir07 написав:
Из ИТ ?
Потомок самураев
Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
До катани тре ще вакідзасі ж, нє?
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Додано: Вів 14 чер, 2022 09:58
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
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