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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9952995399549955>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:09

  Damien написав:
  vitaliian написав:когда-то давно из бучи до святошина курсировала вип электричка, чистая, без запаха, с кондёром и без бомжей (бомжи едут длинную дистанцию им это как отель), я офигел и даже стал её клиентом, но её быстро отменили. По этой же причине не люблю киевское метро, заплатил 8 грн и катайся целый день - мечта бомжа. если бы ввели ограничение одной поездки например 1,5 часа, бомжей в метро бы не было. А так да всё для бомжей получается.

Интересно, как виталиан планирует осуществить выделенное?
Может надо наполнить все вагоны метро и вестибюли станций газом, непригодным для дыхания, а на турникете после оплаты всем раздавать драгеры(баллоны с воздухом как у пожарных)? Воздуха в нем "насыпать" на полтора часа. А еще лучше - сколько заплатил, столько и воздуха дали. Справедливо будет, дальше едешь - больше воздуха покупаешь, поездка дороже.
Второй вариант - на турникете на тебе застегивают пояс шахида с часовым механизмом на полтора часа. Отстегнуть невозможно, только при выходе из метро. Но этот второй вариант так себе - дешевле, но опасный сильно


Есть разные варианты реализации разных подходов к ограничению чрезмерного использования общественного транспорта. Модель Лондона - зоны и стоимость растет от расстояния. Или Вены и Варшавы - компостируется талон и пошло время.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:16

  adeges написав:почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?

Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  adeges написав:почему нельзя отправить в ЕС за недорого, а арендатору не взять в аренду машину на 2 дня за 80-100 фунтов и приехать ее забрать?

Так вот и выстраиваем логистику пересылки во Францию поближе к туннелю.
Раза в три - четыре дешевле получается.
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.
Аби хоч те барахло не виявилося дешевшим за вартість пересилки:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:38

  UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.

Из ИТ ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:50

  vladimir07 написав:
  UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.

Из ИТ ?

Потомок самураев
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 00:05

  UA написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.

ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
  hume написав:Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.

Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.


Как?
А концептуальность?
А мопы?
А почувствовать себя "халифом на час"?
Маркетологи кана что зря свой хлеб ели?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:53

  UA написав:
  vladimir07 написав:
  UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.

Из ИТ ?

Потомок самураев

Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:00

  vladimir07 написав:
  UA написав:
Там такой квартирант. что может 2-3 куе потратить на гастрономический уикенд.
Сумма почти 5 куе по курсу нбу на почтовые услуги не вызвала удивление.

Из ИТ ?

что сразу ИТ?)) Я об ИТ более высоко мнения, больше похоже на чинуш с шальными деньгами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  UA написав:
  vladimir07 написав:Из ИТ ?

Потомок самураев

Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
До катани тре ще вакідзасі ж, нє?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:58



Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.

Мои Чебаны намного лучше.
Хомякоид
 
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