RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9952995399549955

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:02

  Хомякоид написав:

Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.

Мои Чебаны намного лучше.

и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
sequence
 
Повідомлень: 6512
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 1787 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9952995399549955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2240, 2241, 2242
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22411 7201019
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 08:49
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 101, 102, 103
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1026 2546973
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 13:52
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34770
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3303)
14.06.2022 11:04
izibank (1597)
14.06.2022 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.