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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 10:02
Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
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