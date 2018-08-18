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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9952995399549955

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:02

  Хомякоид написав:

Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.

Мои Чебаны намного лучше.

и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:18

  sequence написав:
  Хомякоид написав:

Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.

Мои Чебаны намного лучше.

и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни

Відео знято минулого року, там ж дата в заголовку
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:36

  Хомякоид написав:
Мои Чебаны намного лучше.


Когда ж ты, горемычный, вернешься то? Может ты у тюрми сидишь, что столько времени здесь проводишь? Откуда у людей столько свободного времени - я в шоке...
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:50

  striped написав:
  Хомякоид написав:
Мои Чебаны намного лучше.


Когда ж ты, горемычный, вернешься то? Может ты у тюрми сидишь, что столько времени здесь проводишь? Откуда у людей столько свободного времени - я в шоке...

В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:52

  барабашов написав:Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)

Как писали древние в Кодексе Бусидо - Попрощайся с имуществом ввезенным в Украину.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:01

  Bolt написав:В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...


Ну он же по легенде из Бундеса пишет. Пишет и пишет, пишет и пишет...

На ЛУНе сегодня 21900 предложений уже. Но я смотрю уже каждый день и понимаю, что цифра эта настолько нерелевантна. Нет нормальных агрегаторов у нас.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:05

  striped написав:
  Bolt написав:В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...


Ну он же по легенде из Бундеса пишет. Пишет и пишет, пишет и пишет...

На ЛУНе сегодня 21900 предложений уже. Но я смотрю уже каждый день и понимаю, что цифра эта настолько нерелевантна. Нет нормальных агрегаторов у нас.

Безработный студент сидящий на,, социале"...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:11

  Bolt написав:
  striped написав:
  Bolt написав:В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...


Ну он же по легенде из Бундеса пишет. Пишет и пишет, пишет и пишет...

На ЛУНе сегодня 21900 предложений уже. Но я смотрю уже каждый день и понимаю, что цифра эта настолько нерелевантна. Нет нормальных агрегаторов у нас.

Безработный студент сидящий на,, социале"...


И не безработный, и не студент, и на социале никогда не сидел.
Что вложились у Рыбальский ? :lol:
Хомякоид
 
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