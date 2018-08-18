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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 10:02
Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
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sequence
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:18
sequence написав: Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
Відео знято минулого року, там ж дата в заголовку
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:36
Хомякоид написав:
Мои Чебаны намного лучше.
Когда ж ты, горемычный, вернешься то? Может ты у тюрми сидишь, что столько времени здесь проводишь? Откуда у людей столько свободного времени - я в шоке...
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:50
striped написав: Хомякоид написав:
Мои Чебаны намного лучше.
Когда ж ты, горемычный, вернешься то? Может ты у тюрми сидишь, что столько времени здесь проводишь? Откуда у людей столько свободного времени - я в шоке...
В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...
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Bolt
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:52
барабашов написав:
Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
Как писали древние в Кодексе Бусидо - Попрощайся с имуществом ввезенным в Украину.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:01
Bolt написав:
В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...
Ну он же по легенде из Бундеса пишет. Пишет и пишет, пишет и пишет...
На ЛУНе сегодня 21900 предложений уже. Но я смотрю уже каждый день и понимаю, что цифра эта настолько нерелевантна. Нет нормальных агрегаторов у нас.
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striped
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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:05
striped написав: Bolt написав:
В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...
Ну он же по легенде из Бундеса пишет. Пишет и пишет, пишет и пишет...
На ЛУНе сегодня 21900 предложений уже. Но я смотрю уже каждый день и понимаю, что цифра эта настолько нерелевантна. Нет нормальных агрегаторов у нас.
Безработный студент сидящий на,, социале"...
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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:11
Bolt написав: striped написав: Bolt написав:
В Украине, сказали безработица 60%, так, что времени более чем...
Ну он же по легенде из Бундеса пишет. Пишет и пишет, пишет и пишет...
На ЛУНе сегодня 21900 предложений уже. Но я смотрю уже каждый день и понимаю, что цифра эта настолько нерелевантна. Нет нормальных агрегаторов у нас.
Безработный студент сидящий на,, социале"...
И не безработный, и не студент, и на социале никогда не сидел.
Что вложились у Рыбальский ?
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Хомякоид
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