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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 10:02
Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:18
sequence написав: Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
Відео знято минулого року, там ж дата в заголовку
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Faceless
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:52
барабашов написав:
Если в процессе пересылки летучие мыши случайно унесут Ниссан Патрол или Кукурузер потомка оригинальной островной сборки, то я неплохо отблагодарю.
Хотя бы катану на память оставьте(занимался айкидо после "Нико" давно и долго)
Как писали древние в Кодексе Бусидо - Попрощайся с имуществом ввезенным в Украину.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:01
На ЛУНе сегодня 21900 предложений уже. Но я смотрю уже каждый день и понимаю, что цифра эта настолько нерелевантна. Нет нормальных агрегаторов у нас.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:54
Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
Рыбальский просто прекрасен. Навіть без каналів і гондольєрів (хоча гондольєри там скоріше за все будуть). Отторжение Рыбальского Хомякоидом вполне понятно - такое в Німеччіні коштує від 6-7к ойро з метр навіть в місцевих єпєнях і є недосяжною мрією для пересічного емігранта.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:07
Рибальський за 5 тучних років показав дуже скромну динаміку, то нема різниці якого року відео минулого чи потоочного, різниця мінімальна. Щоб його довести до рівня умовного КТ знадобиться ше мінімум 10. Так, при вїзді на правий берег по ШРТ смотриться ефектно. Не вистачає змінної поверховості, масив 10 поверхівок ,навіть симпатичних, перед навантаженою трасою то не дуже. Могли б перед трасою якусь комерцію зробити понижче, а вглибині житлові 10, та точково щось повище.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:39
Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
С военной точки зрения - отличный объект.
Крепость.
Жаль, не для войны в 21 веке.
Скажем так, для средних веков - неприступно.
А так да - между крепостью и тюрьмой разница только в назначении.
Бастилия была и крепостью и тюрьмой.
"Он прекрасен" (ТМ Эйрмакс)
"Уйопище" (ТМ rjkz)
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:42
Faceless написав: sequence написав: Хомякоид написав:
Посмотрел Рыбальский.
Фу, как там можно жить.
С одной стороны 6 полосная дорога, с другой жд.
С двух сторон заброшенная промка.
Архитектура, окна в окна.
Двор напоминает тюремный, для прогулок по кругу.
Мои Чебаны намного лучше.
и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
Відео знято минулого року, там ж дата в заголовку
Надеюсь, это видео спасло чьи-то жизни от влошения в это ...(ТМ rjkz).
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:02
Нам рано в ЕС - не доросли мы еще ментально. Смотрю что сейчас строят в Вене - это подобия Рыбальских и Тетрисов. Я бы даже сказал местами и по-проще. Особенно в отделке МОПов. Но не намного проще. И тут меня некоторые киевские застройщики периода 2015-02.2022 очень приятно удивили. Но, к сожалению, боюсь что после войны никаких новых Рыбальских и Тетрисов мы долго не увидим.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:11
rjkz написав: Faceless написав: sequence написав:
и вообще, вроде как полеты и съемка с квадрокоптеров вроде сейчас запрещены (?)
отдали бы лучше на фронт, там этот коптер может спасти чьи то жизни
Відео знято минулого року, там ж дата в заголовку
Надеюсь, это видео спасло чьи-то жизни от влошения в это ...(ТМ rjkz).
У Рибальського і без відео видно головну проблему - локація. На острові ніц нема, за будь-якою дрібницею треба вибиратися в цивілізацію, і то неблизько
А гандольєри вони всюди є, і в хрущах їх вистачає
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Faceless
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