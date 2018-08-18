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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 19:21
От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
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Investor_K
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Додано: Вів 14 чер, 2022 19:48
adeges есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается
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vikapavl
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:05
vikapavl написав:adeges
есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается
Смотря что. Рассказал мне приятель на днях окуительную историю про ввоз медикаментов. Для персонального потребления, но очень дорогих. Пустили без налогов. И без взятки
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adeges
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