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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9953995499559956

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:21

От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:48

а как же налоги

adeges есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:05

  vikapavl написав:adeges есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается


Смотря что. Рассказал мне приятель на днях окуительную историю про ввоз медикаментов. Для персонального потребления, но очень дорогих. Пустили без налогов. И без взятки
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:52

  airmax78 написав:Нам рано в ЕС - не доросли мы еще ментально. Смотрю что сейчас строят в Вене - это подобия Рыбальских и Тетрисов. Я бы даже сказал местами и по-проще. Особенно в отделке МОПов. Но не намного проще. И тут меня некоторые киевские застройщики периода 2015-02.2022 очень приятно удивили. Но, к сожалению, боюсь что после войны никаких новых Рыбальских и Тетрисов мы долго не увидим.


Да, Максим, рано нам в ЕС.
Если вы уже там.
Как там обстановка в Вене?
Тепло наверное?
Тихо, мирно?
Я хотел только спросить - вы ничего там в плане купить не присмотрели?
Жаль Австрию, хорошая была страна. Что теперь с ней будет?
Посольства уже эвакуируются?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:54

  Investor_K написав:От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?


Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:57

Ваш любимец ПРОнедвижимость выложил новый видос о состоянии КРЖН. Есть интересная стата.

Говорит, рельная цена продажи -40% от довоенных хотелок
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:09

  Investor_K написав:От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?

Кони, пони, ослы. Дирижабля.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:14

  rjkz написав:С военной точки зрения - отличный объект.

туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355

И нужно надеятся, что орки проапдейтили свои топографические карты, и там уже не кузня, а прелесть.
Ромасик
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