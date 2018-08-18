Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Нам рано в ЕС - не доросли мы еще ментально. Смотрю что сейчас строят в Вене - это подобия Рыбальских и Тетрисов. Я бы даже сказал местами и по-проще. Особенно в отделке МОПов. Но не намного проще. И тут меня некоторые киевские застройщики периода 2015-02.2022 очень приятно удивили. Но, к сожалению, боюсь что после войны никаких новых Рыбальских и Тетрисов мы долго не увидим.
Да, Максим, рано нам в ЕС. Если вы уже там. Как там обстановка в Вене? Тепло наверное? Тихо, мирно? Я хотел только спросить - вы ничего там в плане купить не присмотрели? Жаль Австрию, хорошая была страна. Что теперь с ней будет? Посольства уже эвакуируются?