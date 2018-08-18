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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9954995599569957

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 01:25

  antey1969 написав::shock:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Нам рано в ЕС - не доросли мы еще ментально. Смотрю что сейчас строят в Вене - это подобия Рыбальских и Тетрисов. Я бы даже сказал местами и по-проще. Особенно в отделке МОПов. Но не намного проще. И тут меня некоторые киевские застройщики периода 2015-02.2022 очень приятно удивили. Но, к сожалению, боюсь что после войны никаких новых Рыбальских и Тетрисов мы долго не увидим.


Да, Максим, рано нам в ЕС.
Если вы уже там.
Как там обстановка в Вене?
Тепло наверное?
Тихо, мирно?
Я хотел только спросить - вы ничего там в плане купить не присмотрели?
Жаль Австрию, хорошая была страна. Что теперь с ней будет?
Посольства уже эвакуируются?

Вена ломанулась на выход, на границах заторы.
В Германии мест больше нет, но бюргеры теснятся и размещают бедных австрийцев по сараям, курятникам и подвалам. Иногда вместе с коровами и собаками. Гордые сирийцы занимаются дедовщиной - на ломанном хохдойче строят граждан Остерайха.
Да что там Австрия... С приездом Макса зашаталось евро, вот-вот нырнет под доллар.

Хлопці, не заздріть. Я той Відень і не бачу - працюю з ранку до ночі. На вихідних прокинаюсь о півдні, а там і день пролетів. Я за 3 місяці менше побачів ніж за 3 доби протягом туристичного візиту.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 02:52

  airmax78 написав:Хлопці, не заздріть. Я той Відень і не бачу - працюю з ранку до ночі. На вихідних прокинаюсь о півдні, а там і день пролетів. Я за 3 місяці менше побачів ніж за 3 доби протягом туристичного візиту.


Аналогічно в Німеччині. За 7 років раз був в Нюрнберзі туристом,
та раз в Вюрцбурзі на фестивалі класичної музики.
Все інще проїздом, швидко та нема часу.

Хоча зараз за 9 евро можна на Дойче Бані всю Німеччину обїхати.
Хомякоид
 
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