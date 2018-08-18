antey1969 написав::shock:rjkz написав:airmax78 написав:Нам рано в ЕС - не доросли мы еще ментально. Смотрю что сейчас строят в Вене - это подобия Рыбальских и Тетрисов. Я бы даже сказал местами и по-проще. Особенно в отделке МОПов. Но не намного проще. И тут меня некоторые киевские застройщики периода 2015-02.2022 очень приятно удивили. Но, к сожалению, боюсь что после войны никаких новых Рыбальских и Тетрисов мы долго не увидим.
Да, Максим, рано нам в ЕС.
Если вы уже там.
Как там обстановка в Вене?
Тепло наверное?
Тихо, мирно?
Я хотел только спросить - вы ничего там в плане купить не присмотрели?
Жаль Австрию, хорошая была страна. Что теперь с ней будет?
Посольства уже эвакуируются?
Вена ломанулась на выход, на границах заторы.
В Германии мест больше нет, но бюргеры теснятся и размещают бедных австрийцев по сараям, курятникам и подвалам. Иногда вместе с коровами и собаками. Гордые сирийцы занимаются дедовщиной - на ломанном хохдойче строят граждан Остерайха.
Да что там Австрия... С приездом Макса зашаталось евро, вот-вот нырнет под доллар.
Хлопці, не заздріть. Я той Відень і не бачу - працюю з ранку до ночі. На вихідних прокинаюсь о півдні, а там і день пролетів. Я за 3 місяці менше побачів ніж за 3 доби протягом туристичного візиту.