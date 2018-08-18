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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9953995499559956

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:21

От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:48

а как же налоги

adeges есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:05

  vikapavl написав:adeges есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается


Смотря что. Рассказал мне приятель на днях окуительную историю про ввоз медикаментов. Для персонального потребления, но очень дорогих. Пустили без налогов. И без взятки
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:54

  Investor_K написав:От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?


Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:57

Ваш любимец ПРОнедвижимость выложил новый видос о состоянии КРЖН. Есть интересная стата.

Говорит, рельная цена продажи -40% от довоенных хотелок
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:09

  Investor_K написав:От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?

Кони, пони, ослы. Дирижабля.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:14

  rjkz написав:С военной точки зрения - отличный объект.

туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355

И нужно надеятся, что орки проапдейтили свои топографические карты, и там уже не кузня, а прелесть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 00:11

adeges если едешь сам, то да. если отправлять службами, то ни-фи-га. ЗЫ меня удивляют люди, которые едут за вещами в Украину - наш народ суров и бесстрашен, проделать путь в несколько суток, несколько сотен евро, за вещами, что же там такое ценное)))ценнее жизни...хотя вот вчера общалась с беженкой из Тернополя (сейчас в Малаге), так она удивилась, что мы в Киеве в подвале сидели)))что здесь сняли коммерческое жилье (идиоты с ее точки зрения)... каждый налаживает жизнь, как может, если это законно, то и предявить нечего, но как-то противно
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 06:42

И цена топлива им не помеха

По состоянию на 13/06 (включительно) в Украину по льготной расстоможке заехало 163 тысячи авто

Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн
Интересно, что темпы завоза авто снова выросли- в будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера вообще 4,4 тысячи завезли.
Вероятно повлияли новости про планы отмены льготы
vitaliian
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