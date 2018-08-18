Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges если едешь сам, то да. если отправлять службами, то ни-фи-га. ЗЫ меня удивляют люди, которые едут за вещами в Украину - наш народ суров и бесстрашен, проделать путь в несколько суток, несколько сотен евро, за вещами, что же там такое ценное)))ценнее жизни...хотя вот вчера общалась с беженкой из Тернополя (сейчас в Малаге), так она удивилась, что мы в Киеве в подвале сидели)))что здесь сняли коммерческое жилье (идиоты с ее точки зрения)... каждый налаживает жизнь, как может, если это законно, то и предявить нечего, но как-то противно
По состоянию на 13/06 (включительно) в Украину по льготной расстоможке заехало 163 тысячи авто
Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн Интересно, что темпы завоза авто снова выросли- в будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера вообще 4,4 тысячи завезли. Вероятно повлияли новости про планы отмены льготы