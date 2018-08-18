Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges если едешь сам, то да. если отправлять службами, то ни-фи-га. ЗЫ меня удивляют люди, которые едут за вещами в Украину - наш народ суров и бесстрашен, проделать путь в несколько суток, несколько сотен евро, за вещами, что же там такое ценное)))ценнее жизни...хотя вот вчера общалась с беженкой из Тернополя (сейчас в Малаге), так она удивилась, что мы в Киеве в подвале сидели)))что здесь сняли коммерческое жилье (идиоты с ее точки зрения)... каждый налаживает жизнь, как может, если это законно, то и предявить нечего, но как-то противно
По состоянию на 13/06 (включительно) в Украину по льготной расстоможке заехало 163 тысячи авто
Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн Интересно, что темпы завоза авто снова выросли- в будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера вообще 4,4 тысячи завезли. Вероятно повлияли новости про планы отмены льготы
📊Щодо ввезених авто за видами палива та об’ємом двигуна:
За період дії пільги завезли (статистика тільки по легковим авто):
- 107 298 (69% від всіх авто) на дизелі 🛢 🤷♂️Очікувано, дизель найпопулярнішим у Європі серед авто віком від 10 років.
- 45 845 (29,5%) на бензині (газу) ⛽️ - 1 338 (0,8%) гібридів ⚡️ - 735 (0,4%) електрокарів🔌 Криза палива не дуже спонукала до купівлі електрокарів
🚙По об'єму двигуна: дизель: 🔹Найпопулярніший: 1,5 л - 2,5 л - 84 391 шт або 54% від всіх авто. 🔹до 1,5 л- 7 660 шт 🔹понад 2,5 л - 15 247 шт
🚗По об'єму двигуна: бензин (газ): 🔺1,5 л - 3 л - 34 001 шт 🔺до 1 л - 611 шт 🔺1 л - 1,5 л - 9 654 шт 🔺Понад 3 л - 1 586 шт
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 чер, 2022 08:27, всього редагувалось 2 разів.