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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9954995599569957

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:59

  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

радуются канадским ценностям. Это атмосферу больше вы можете прочувствовать в ветке эмиграция
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:10

  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

Все относительно.
Такие цены бывают только у черта на куличках. В окресностях нормальных городов сама земля стоит в три раза больше. Знакомые лет 8 назад купили дом за 280 т. в Виннипеге. Каркасник 1930 года. В Виннипеге где олени по улицам ходят. Сейчас говорят его можно продать за 480 т.
Ставка по кредитам в 1.8% сделала свое дело.
Вопрос в том что там средняя семья где работают и муж и жена могут получать 80-100к на двоих в год. Обычные люди, которые звезд с неба не хватают. Кто поуспешней -в разы больше.
И % по моргиджу до последнего времени был околонулевой.
Вот и результат.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:16

  es77 написав:
  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

Все относительно.
Такие цены бывают только у черта на куличках. В окресностях нормальных городов сама земля стоит в три раза больше. Знакомые лет 8 назад купили дом за 280 т. в Виннипеге. Каркасник 1930 года. В Виннипеге где олени по улицам ходят. Сейчас говорят его можно продать за 480 т.
Ставка по кредитам в 1.8% сделала свое дело.
Вопрос в том что там средняя семья где работают и муж и жена могут получать 80-100к на двоих в год. Обычные люди, которые звезд с неба не хватают. Кто поуспешней -в разы больше.
И % по моргиджу до последнего времени был околонулевой.
Вот и результат.

А я смотрю и не пойму. Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:26

  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:50

  vitaliian написав:
По состоянию на 13/06 (включительно) в Украину по льготной расстоможке заехало 163 тысячи авто

Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн
Интересно, что темпы завоза авто снова выросли- в будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера вообще 4,4 тысячи завезли.
Вероятно повлияли новости про планы отмены льготы

📊Щодо ввезених авто за видами палива та об’ємом двигуна:

За період дії пільги завезли (статистика тільки по легковим авто):

- 107 298 (69% від всіх авто) на дизелі 🛢
🤷‍♂️Очікувано, дизель найпопулярнішим у Європі серед авто віком від 10 років.

- 45 845 (29,5%) на бензині (газу) ⛽️
- 1 338 (0,8%) гібридів ⚡️
- 735 (0,4%) електрокарів🔌
Криза палива не дуже спонукала до купівлі електрокарів

🚙По об'єму двигуна:
дизель:
🔹Найпопулярніший: 1,5 л - 2,5 л - 84 391 шт або 54% від всіх авто.
🔹до 1,5 л- 7 660 шт
🔹понад 2,5 л - 15 247 шт

🚗По об'єму двигуна:
бензин (газ):
🔺1,5 л - 3 л - 34 001 шт
🔺до 1 л - 611 шт
🔺1 л - 1,5 л - 9 654 шт
🔺Понад 3 л - 1 586 шт

А реальный пример с СТО где я красился и рихтовался - они и моторами занимаются и ходовой:
Пришла Октавия 1.6TDI 2009 на ручке, на эвакуаторе с разбитым лобовиком
4,5 евро куплена была с пробегом 180ккм в Ужгороде и типа с книжкой ТО
До Хмельницкого два камня в лобовое, оно родное умерло сеточкой - замена само собой но это копейки
За Хмельницким турбина делает «пссс» и эвакуатор за штуку довозит авто в Днепр на пятый день день (работы много , прут действительно хлам по 1000че под ремонт на восток)
Дома выясняется что книжка фуфло и поршневую надо делать, там пробег 500000 где то, вторичный признак того что машина не из под дедушки в церковь за хлебушком - ткань салон и ручные стеклоподъемники плюс не климат, а кондиционер
Поехали!!!
Без косметики, а царапин там дохуА, на лысой родной резине которой 12 лет, авто уже дошло до 8куе долларов, а как сладко начиналась покупка - «десятилетняя Октавия универсал на дизеле с расходом 5л вообще без проблем!!! За 3000 евро с Голландии(на польских номерах)»
К сведению - у нас бензиновый такой седан можно за 7,5 взять с пробегом действительно 150_200 а может и с ГБО даже, причём полный и с люком, и на коже
Не гнался б ты поп за дешевизной…
Историю как я выбирал Гранд Чероки в Италии за пятёрку и полную версию с матами рассказывать?
Там по ходу масло меняют только на чинзано и кьянти. Но гнилых не видели. Гранда 2004-05 годов смотрели мне.
На фоне этого безумства сейчас нормальный двигатель дизельный в ЕС в 2-3л от МЛ, Х5, Сорренто и Туарега к примеру стоит от трёх килоевро, там на месте. Допиливание на месте и на сумму от штуки уе сразу - скажу так - реально, им от 10 лет и от 200000 пробега
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:57

  Ромасик написав:
  es77 написав:Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.
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