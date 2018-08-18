Додано: Сер 15 чер, 2022 08:50

vitaliian написав: По состоянию на 13/06 (включительно) в Украину по льготной расстоможке заехало 163 тысячи авто



Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн

Интересно, что темпы завоза авто снова выросли- в будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера вообще 4,4 тысячи завезли.

Вероятно повлияли новости про планы отмены льготы



📊Щодо ввезених авто за видами палива та об’ємом двигуна:



За період дії пільги завезли (статистика тільки по легковим авто):



- 107 298 (69% від всіх авто) на дизелі 🛢

🤷‍♂️Очікувано, дизель найпопулярнішим у Європі серед авто віком від 10 років.



- 45 845 (29,5%) на бензині (газу) ⛽️

- 1 338 (0,8%) гібридів ⚡️

- 735 (0,4%) електрокарів🔌

Криза палива не дуже спонукала до купівлі електрокарів



🚙По об'єму двигуна:

дизель:

🔹Найпопулярніший: 1,5 л - 2,5 л - 84 391 шт або 54% від всіх авто.

🔹до 1,5 л- 7 660 шт

🔹понад 2,5 л - 15 247 шт



🚗По об'єму двигуна:

бензин (газ):

🔺1,5 л - 3 л - 34 001 шт

🔺до 1 л - 611 шт

🔺1 л - 1,5 л - 9 654 шт

🔺Понад 3 л - 1 586 шт

А реальный пример с СТО где я красился и рихтовался - они и моторами занимаются и ходовой:Пришла Октавия 1.6TDI 2009 на ручке, на эвакуаторе с разбитым лобовиком4,5 евро куплена была с пробегом 180ккм в Ужгороде и типа с книжкой ТОДо Хмельницкого два камня в лобовое, оно родное умерло сеточкой - замена само собой но это копейкиЗа Хмельницким турбина делает «пссс» и эвакуатор за штуку довозит авто в Днепр на пятый день день (работы много , прут действительно хлам по 1000че под ремонт на восток)Дома выясняется что книжка фуфло и поршневую надо делать, там пробег 500000 где то, вторичный признак того что машина не из под дедушки в церковь за хлебушком - ткань салон и ручные стеклоподъемники плюс не климат, а кондиционерПоехали!!!Без косметики, а царапин там дохуА, на лысой родной резине которой 12 лет, авто уже дошло до 8куе долларов, а как сладко начиналась покупка - «десятилетняя Октавия универсал на дизеле с расходом 5л вообще без проблем!!! За 3000 евро с Голландии(на польских номерах)»К сведению - у нас бензиновый такой седан можно за 7,5 взять с пробегом действительно 150_200 а может и с ГБО даже, причём полный и с люком, и на кожеНе гнался б ты поп за дешевизной…Историю как я выбирал Гранд Чероки в Италии за пятёрку и полную версию с матами рассказывать?Там по ходу масло меняют только на чинзано и кьянти. Но гнилых не видели. Гранда 2004-05 годов смотрели мне.На фоне этого безумства сейчас нормальный двигатель дизельный в ЕС в 2-3л от МЛ, Х5, Сорренто и Туарега к примеру стоит от трёх килоевро, там на месте. Допиливание на месте и на сумму от штуки уе сразу - скажу так - реально, им от 10 лет и от 200000 пробега