|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 чер, 2022 07:59
beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
радуются канадским ценностям. Это атмосферу больше вы можете прочувствовать в ветке эмиграция
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4753
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:10
beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
Все относительно.
Такие цены бывают только у черта на куличках. В окресностях нормальных городов сама земля стоит в три раза больше. Знакомые лет 8 назад купили дом за 280 т. в Виннипеге. Каркасник 1930 года. В Виннипеге где олени по улицам ходят. Сейчас говорят его можно продать за 480 т.
Ставка по кредитам в 1.8% сделала свое дело.
Вопрос в том что там средняя семья где работают и муж и жена могут получать 80-100к на двоих в год. Обычные люди, которые звезд с неба не хватают. Кто поуспешней -в разы больше.
И % по моргиджу до последнего времени был околонулевой.
Вот и результат.
-
es77
-
-
- Повідомлень: 1008
- З нами з: 06.12.13
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:16
es77 написав: beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
Все относительно.
Такие цены бывают только у черта на куличках. В окресностях нормальных городов сама земля стоит в три раза больше. Знакомые лет 8 назад купили дом за 280 т. в Виннипеге. Каркасник 1930 года. В Виннипеге где олени по улицам ходят. Сейчас говорят его можно продать за 480 т.
Ставка по кредитам в 1.8% сделала свое дело.
Вопрос в том что там средняя семья где работают и муж и жена могут получать 80-100к на двоих в год. Обычные люди, которые звезд с неба не хватают. Кто поуспешней -в разы больше.
И % по моргиджу до последнего времени был околонулевой.
Вот и результат.
А я смотрю и не пойму. Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 426
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:20
es77 написав:
Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4753
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:26
beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6858
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1457 раз.
- Подякували: 1730 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:50
vitaliian написав:
По состоянию на 13/06 (включительно) в Украину по льготной расстоможке заехало 163 тысячи авто
Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн
Интересно, что темпы завоза авто снова выросли- в будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера вообще 4,4 тысячи завезли.
Вероятно повлияли новости про планы отмены льготы
📊Щодо ввезених авто за видами палива та об’ємом двигуна:
За період дії пільги завезли (статистика тільки по легковим авто):
- 107 298 (69% від всіх авто) на дизелі 🛢
🤷♂️Очікувано, дизель найпопулярнішим у Європі серед авто віком від 10 років.
- 45 845 (29,5%) на бензині (газу) ⛽️
- 1 338 (0,8%) гібридів ⚡️
- 735 (0,4%) електрокарів🔌
Криза палива не дуже спонукала до купівлі електрокарів
🚙По об'єму двигуна:
дизель:
🔹Найпопулярніший: 1,5 л - 2,5 л - 84 391 шт або 54% від всіх авто.
🔹до 1,5 л- 7 660 шт
🔹понад 2,5 л - 15 247 шт
🚗По об'єму двигуна:
бензин (газ):
🔺1,5 л - 3 л - 34 001 шт
🔺до 1 л - 611 шт
🔺1 л - 1,5 л - 9 654 шт
🔺Понад 3 л - 1 586 шт
А реальный пример с СТО где я красился и рихтовался - они и моторами занимаются и ходовой:
Пришла Октавия 1.6TDI 2009 на ручке, на эвакуаторе с разбитым лобовиком
4,5 евро куплена была с пробегом 180ккм в Ужгороде и типа с книжкой ТО
До Хмельницкого два камня в лобовое, оно родное умерло сеточкой - замена само собой но это копейки
За Хмельницким турбина делает «пссс» и эвакуатор за штуку довозит авто в Днепр на пятый день день (работы много , прут действительно хлам по 1000че под ремонт на восток)
Дома выясняется что книжка фуфло и поршневую надо делать, там пробег 500000 где то, вторичный признак того что машина не из под дедушки в церковь за хлебушком - ткань салон и ручные стеклоподъемники плюс не климат, а кондиционер
Поехали!!!
Без косметики, а царапин там дохуА, на лысой родной резине которой 12 лет, авто уже дошло до 8куе долларов, а как сладко начиналась покупка - «десятилетняя Октавия универсал на дизеле с расходом 5л вообще без проблем!!! За 3000 евро с Голландии(на польских номерах)»
К сведению - у нас бензиновый такой седан можно за 7,5 взять с пробегом действительно 150_200 а может и с ГБО даже, причём полный и с люком, и на коже
Не гнался б ты поп за дешевизной…
Историю как я выбирал Гранд Чероки в Италии за пятёрку и полную версию с матами рассказывать?
Там по ходу масло меняют только на чинзано и кьянти. Но гнилых не видели. Гранда 2004-05 годов смотрели мне.
На фоне этого безумства сейчас нормальный двигатель дизельный в ЕС в 2-3л от МЛ, Х5, Сорренто и Туарега к примеру стоит от трёх килоевро, там на месте. Допиливание на месте и на сумму от штуки уе сразу - скажу так - реально, им от 10 лет и от 200000 пробега
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2300
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:57
Ромасик написав: es77 написав:
Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?
Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.
-
es77
-
-
- Повідомлень: 1008
- З нами з: 06.12.13
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 09:05
es77 написав:
Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Ромасик написав: es77 написав:
Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.
3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4753
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 09:30
Ромасик написав:
3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.
Из этой 3300 прийдется отдать 30% на налоги.
Заплатить за аренду бейсмента еще под 1000.
Мобилка,интернет, страховка на машину - еще почти 300.
Остаток на бензин и покушать. Яблоки по 3$/кг и все в этом духе -смотрите не растолстейте.
И не дай Боже нарваться на тикет от полиции - за простенькое нарушение может быть 300$ -
тогда прийдется на недельку/две перестать питаться.
А если есть дети и им нужен садик... от осознания реальности у многих мамочек из Украины будут сильно выпученные глаза.
С другой стороны - если работают оба супруга и не на начальных позициях то все у них будет норм.
-
es77
-
-
- Повідомлень: 1008
- З нами з: 06.12.13
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 09:33
Ромасик написав: es77 написав:
Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Ромасик написав:
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.
3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.
Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1038
|2670084
|
|
|22412
|7323756
|
Вів 14 чер, 2022 11:10
UA
|
|16
|34783
|
|