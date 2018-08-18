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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05
_hunter написав:
Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.
это хорошо или плохо?
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Ромасик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 10:07
Ромасик написав: _hunter написав:
Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.
это хорошо или плохо?
Это просто факт: "у природы нет плохой погоды" (с)
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Додано: Сер 15 чер, 2022 10:10
es77 написав:А если есть дети
и им нужен садик...
ужас
безнадега точка **.
В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже.
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Ромасик
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