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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9955995699579958

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05

  _hunter написав:Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:07

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо?

Это просто факт: "у природы нет плохой погоды" (с)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:10

  es77 написав:А если есть дети и им нужен садик...

ужас 8)
безнадега точка **.

В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже.
Ромасик
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