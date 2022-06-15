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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50515253>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:22

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?

В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.
а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

Скирдоаать у Долярчика нужно учиться. Со штуки баксов в месяц на две квартиры во Львове за пару лет наскирдовал. 👍
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:29

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?

В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

  rjkz написав:Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.
Народ в месяц зарабатывает как в США за день.

на амазоне какие зарплаты? на все хватает?


Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.
Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Почитал последние несколько страниц ветки.
Аргументация "все точно вернутся" сражает просто наповал.
Точно такие же аргументы можно приводить жителям условных Крыжополя и Малых Дрыщей, дабы не ехали в Киев или в Одессу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:52

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?

В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

  rjkz написав:Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.
Народ в месяц зарабатывает как в США за день.

на амазоне какие зарплаты? на все хватает?


Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.
Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей.

Вы затронули Amazon - а там очень интересная система. и совсем не так, как намекают.
насколько знаю на амазоне зп выше средней на 30% на аналогичных должностях.
но потогонная система и по итогам некоего периода система (не люди) выбрасывает на мороз 20-25% худших работников.
и происходит набор по новой - но очередь стоит - см п 1.
и опять же мы говорим о простейшей работе - кладовщик-упаковщик - на такой должности нигде много не заработаешь.
а вот как работают ИТшники, создавшие эту систему - вот это интересно.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:03

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Ромасик написав:а как надо? В барбершопе за 1500?

В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.


на амазоне какие зарплаты? на все хватает?


Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.
Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей.

Вы затронули Amazon - а там очень интересная система. и совсем не так, как намекают.
насколько знаю на амазоне зп выше средней на 30% на аналогичных должностях.
но потогонная система и по итогам некоего периода система (не люди) выбрасывает на мороз 20-25% худших работников.
и происходит набор по новой - но очередь стоит - см п 1.
и опять же мы говорим о простейшей работе - кладовщик-упаковщик - на такой должности нигде много не заработаешь.
а вот как работают ИТшники, создавшие эту систему - вот это интересно.


Честно говоря, я не понимаю почему люди идут на амазон на стартовые позиции.
У знакомой сын на каникулах ездил из НЙ на склады Н-Дж подработать. 1,5 часа в один конец, 17 баксов в час в 2019 году. Примерно в то-же время, дочь другой знакомой тоже школьница, на каникулах подрабатывала в пиццерии своего городка.
20 в час, 20 минут от дома.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05

  _hunter написав:Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:07

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо?

Это просто факт: "у природы нет плохой погоды" (с)
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:10

  es77 написав:А если есть дети и им нужен садик...

ужас 8)
безнадега точка **.

В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:45

  Ромасик написав:В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже.

В Канаде - зависит от провинции, около 1000 в богатых Торонто/Ванкувере и около 500 в менее богатом Виннипеге.
В итоге мамка двоих детей детсадиковского возраста должна будет заплатить 2000 за садик, еще столько-же -за аренду квартиры в Торонто. При этом не надо мечтать что садик будет до 18:00 и она сможет нормально работать. Тоже касается и школ - школы бесплатны но как правило до 15:00 - продленка не факт что есть и точно не бесплатна. Как это соотносится с вашей работой - ваши проблемы.
И если у вас проблемы с английским - не факт что вы найдете работу даже на мин. зарплату.
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:55

  es77 написав:..
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?
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