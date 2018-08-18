vitaliian написав:По состоянию на 13/06 (включительно) в Украину по льготной расстоможке заехало 163 тысячи авто
Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн
Интересно, что темпы завоза авто снова выросли- в будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера вообще 4,4 тысячи завезли.
Вероятно повлияли новости про планы отмены льготы
📊Щодо ввезених авто за видами палива та об’ємом двигуна:
За період дії пільги завезли (статистика тільки по легковим авто):
- 107 298 (69% від всіх авто) на дизелі 🛢
🤷♂️Очікувано, дизель найпопулярнішим у Європі серед авто віком від 10 років.
- 45 845 (29,5%) на бензині (газу) ⛽️
- 1 338 (0,8%) гібридів ⚡️
- 735 (0,4%) електрокарів🔌
Криза палива не дуже спонукала до купівлі електрокарів
🚙По об'єму двигуна:
дизель:
🔹Найпопулярніший: 1,5 л - 2,5 л - 84 391 шт або 54% від всіх авто.
🔹до 1,5 л- 7 660 шт
🔹понад 2,5 л - 15 247 шт
🚗По об'єму двигуна:
бензин (газ):
🔺1,5 л - 3 л - 34 001 шт
🔺до 1 л - 611 шт
🔺1 л - 1,5 л - 9 654 шт
🔺Понад 3 л - 1 586 шт
А реальный пример с СТО где я красился и рихтовался - они и моторами занимаются и ходовой:
Пришла Октавия 1.6TDI 2009 на ручке, на эвакуаторе с разбитым лобовиком
4,5 евро куплена была с пробегом 180ккм в Ужгороде и типа с книжкой ТО
До Хмельницкого два камня в лобовое, оно родное умерло сеточкой - замена само собой но это копейки
За Хмельницким турбина делает «пссс» и эвакуатор за штуку довозит авто в Днепр на пятый день день (работы много , прут действительно хлам по 1000че под ремонт на восток)
Дома выясняется что книжка фуфло и поршневую надо делать, там пробег 500000 где то, вторичный признак того что машина не из под дедушки в церковь за хлебушком - ткань салон и ручные стеклоподъемники плюс не климат, а кондиционер
Поехали!!!
Без косметики, а царапин там дохуА, на лысой родной резине которой 12 лет, авто уже дошло до 8куе долларов, а как сладко начиналась покупка - «десятилетняя Октавия универсал на дизеле с расходом 5л вообще без проблем!!! За 3000 евро с Голландии(на польских номерах)»
К сведению - у нас бензиновый такой седан можно за 7,5 взять с пробегом действительно 150_200 а может и с ГБО даже, причём полный и с люком, и на коже
Не гнался б ты поп за дешевизной…
Историю как я выбирал Гранд Чероки в Италии за пятёрку и полную версию с матами рассказывать?
Там по ходу масло меняют только на чинзано и кьянти. Но гнилых не видели. Гранда 2004-05 годов смотрели мне.
На фоне этого безумства сейчас нормальный двигатель дизельный в ЕС в 2-3л от МЛ, Х5, Сорренто и Туарега к примеру стоит от трёх килоевро, там на месте. Допиливание на месте и на сумму от штуки уе сразу - скажу так - реально, им от 10 лет и от 200000 пробега