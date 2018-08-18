Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 19:21
От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Investor_K
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Додано: Вів 14 чер, 2022 19:48
adeges есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается
vikapavl
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:05
vikapavl написав: adeges
есть проблема с отправками официальными службами, по приезду таможня берет за жопу и требует оплатить НДС, который хз как считается
Смотря что. Рассказал мне приятель на днях окуительную историю про ввоз медикаментов. Для персонального потребления, но очень дорогих. Пустили без налогов. И без взятки
adeges
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:54
Investor_K написав:
От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!
rjkz
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:57
Ваш любимец ПРОнедвижимость выложил новый видос о состоянии КРЖН. Есть интересная стата.
Говорит, рельная цена продажи -40% от довоенных хотелок
Ромасик
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Додано: Вів 14 чер, 2022 21:09
Investor_K написав:
От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Кони, пони, ослы. Дирижабля.
vitaliian
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Додано: Вів 14 чер, 2022 21:14
rjkz написав:
С военной точки зрения - отличный объект.
туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355
И нужно надеятся, что орки проапдейтили свои топографические карты, и там уже не кузня, а прелесть.
Ромасик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 00:11
adeges если едешь сам, то да. если отправлять службами, то ни-фи-га. ЗЫ меня удивляют люди, которые едут за вещами в Украину - наш народ суров и бесстрашен, проделать путь в несколько суток, несколько сотен евро, за вещами, что же там такое ценное)))ценнее жизни...хотя вот вчера общалась с беженкой из Тернополя (сейчас в Малаге), так она удивилась, что мы в Киеве в подвале сидели)))что здесь сняли коммерческое жилье (идиоты с ее точки зрения)... каждый налаживает жизнь, как может, если это законно, то и предявить нечего, но как-то противно
vikapavl
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Додано: Сер 15 чер, 2022 08:26
beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
UA
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:47
все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=)
Феодал
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