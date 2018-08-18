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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9954995599569957

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55

  Ромасик написав:
  rjkz написав:С военной точки зрения - отличный объект.

туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355

туди не було прильоту, там трішки інше горіло.
nmd
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55

  Феодал написав:все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=)


Это было всегда так.
Просто чейчас про рост никто не пишет, глупо такую бредятину писать, поэтому читать нечего.

Не ну можно написать что одеский товарищ опять схватил лося, уже в криптовалюте
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55

Del
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 15 чер, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1961
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:18

  Хомякоид написав:
  Феодал написав:все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=)


Это было всегда так.
Просто чейчас про рост никто не пишет, глупо такую бредятину писать, поэтому читать нечего.

Не ну можно написать что одеский товарищ опять схватил лося, уже в криптовалюте

скорейшего разорения всем тем кто склоняет людей заходить на рынок по таким ценам :wink:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:56

  rjkz написав:
  Investor_K написав:От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?


Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!


к "метро на троещину"
cohan
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