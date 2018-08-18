Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55
Ромасик написав: rjkz написав:
С военной точки зрения - отличный объект.
туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355
туди не було прильоту, там трішки інше горіло.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55
Феодал написав:
все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=)
Это было всегда так.
Просто чейчас про рост никто не пишет, глупо такую бредятину писать, поэтому читать нечего.
Не ну можно написать что одеский товарищ опять схватил лося, уже в криптовалюте
Хомякоид
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55
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Хомякоид
в Сер 15 чер, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Додано: Сер 15 чер, 2022 17:18
Хомякоид написав: Феодал написав:
все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=)
Это было всегда так.
Просто чейчас про рост никто не пишет, глупо такую бредятину писать, поэтому читать нечего.
Не ну можно написать что одеский товарищ опять схватил лося, уже в криптовалюте
скорейшего разорения всем тем кто склоняет людей заходить на рынок по таким ценам
Феодал
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Додано: Сер 15 чер, 2022 17:56
rjkz написав: Investor_K написав:
От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!
к "метро на троещину"
cohan
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