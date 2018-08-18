Додано: Сер 15 чер, 2022 18:12

Феодал написав: все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=) все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=)

все народные деньги идут на беспошлинную растаможку евроблях. Недвижимость не волк, подождёт. А если серьезно аргумент что у людей нет денег - несерьёзный. За топливом па 52 очереди стоят. И доллар ниже 35 не падает, и блях по 4 тыс в день везут. 107 тыс за период войны завезли. Значит пока ещё деньги есть. По крайней мере гривна.Про недвижимость на моменте играет психология, в войну трудно решиться на покупку бетона, потому что неизвестно какой исход, как только война закончится (победой) я лично приглашу всех форумчан ... на олх.А авто в войну вполне серьезная и обдуманная покупка. Особенно грузовик или небольшой автобус. С города где живёт мой отец в марте выехать можно было только на авто. Автобусы точно не ездили, про поезда не знаю, но на ближайший месяц на сайте УЗ билетов не было. Я даже думал купить простенькую машину типа ланоса, только чтобы вывезти отца (моя машина осталась в Ирпене под домом как и права, в выдаче дубликата которых мне отказали ).