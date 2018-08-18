RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9954995599569957

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:56

  rjkz написав:
  Investor_K написав:От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?


Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!


к "метро на троещину"
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:10

  Faceless написав:У Рибальського і без відео видно головну проблему - локація. На острові ніц нема, за будь-якою дрібницею треба вибиратися в цивілізацію, і то неблизько
А гандольєри вони всюди є, і в хрущах їх вистачає


может, лучше поплыть?: Рупрехт любит море (с)

что-то не спешит канальчик появляться
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:12

  Феодал написав:все заметили что на минфине чистят комментарии про то что рынок недвиги падает? Это так забавно=)
все народные деньги идут на беспошлинную растаможку евроблях. Недвижимость не волк, подождёт. А если серьезно аргумент что у людей нет денег - несерьёзный. За топливом па 52 очереди стоят. И доллар ниже 35 не падает, и блях по 4 тыс в день везут. 107 тыс за период войны завезли. Значит пока ещё деньги есть. По крайней мере гривна.

Про недвижимость на моменте играет психология, в войну трудно решиться на покупку бетона, потому что неизвестно какой исход, как только война закончится (победой) я лично приглашу всех форумчан ... на олх.

А авто в войну вполне серьезная и обдуманная покупка. Особенно грузовик или небольшой автобус. С города где живёт мой отец в марте выехать можно было только на авто. Автобусы точно не ездили, про поезда не знаю, но на ближайший месяц на сайте УЗ билетов не было. Я даже думал купить простенькую машину типа ланоса, только чтобы вывезти отца (моя машина осталась в Ирпене под домом как и права, в выдаче дубликата которых мне отказали ).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 чер, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13371
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9954995599569957
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 102, 103, 104
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1038 2709575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 07:22
Хомякоид
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2240, 2241, 2242
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22412 7363286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 11:10
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34787
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1600)
15.06.2022 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.