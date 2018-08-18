Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 19:21
От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Investor_K
Повідомлень: 7534
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 763 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 чер, 2022 20:54
Investor_K написав:
От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!
rjkz
Повідомлень: 13246
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6921 раз.
Подякували: 3950 раз.
Профіль
2
3
1
Додано: Вів 14 чер, 2022 20:57
Ваш любимец ПРОнедвижимость выложил новый видос о состоянии КРЖН. Есть интересная стата.
Говорит, рельная цена продажи -40% от довоенных хотелок
Ромасик
Повідомлень: 4777
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 722 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 чер, 2022 21:14
rjkz написав:
С военной точки зрения - отличный объект.
туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355
И нужно надеятся, что орки проапдейтили свои топографические карты, и там уже не кузня, а прелесть.
Ромасик
Повідомлень: 4777
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 722 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 чер, 2022 08:26
beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
UA
Повідомлень: 6859
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1457 раз.
Подякували: 1731 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55
Ромасик написав: rjkz написав:
С военной точки зрения - отличный объект.
туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355
туди не було прильоту, там трішки інше горіло.
nmd
Повідомлень: 19
З нами з: 18.05.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 чер, 2022 19:42
UA написав: beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
Хуже.
Народ свалил и пчел остался с нераспроданным бетоном.
rjkz
Повідомлень: 13246
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6921 раз.
Подякували: 3950 раз.
Профіль
2
3
1
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:04
я очень конкретно присматриваю хаты в испании - барселона и валенсия, исторические центры, дома с лифтом, фули реновейтед, площадь 80+, бюджет 250 к макс. варианты есть. цены киевские довоенные я бы сказала. кстати, очень помогает, что мне не нужна ипотека
vikapavl
Повідомлень: 423
З нами з: 04.11.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:14
vikapavl это в другую ветку
Ромасик
Повідомлень: 4777
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 722 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:16
Ромасик ну ок, тут про канаду пишут...и я как бы в ключе сравнения с ценами в нашей столице
vikapavl
Повідомлень: 423
З нами з: 04.11.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1038
2723738
22412
7377537
Вів 14 чер, 2022 11:10 UA
16
34787