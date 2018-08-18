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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9954995599569957>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:21

От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:54

  Investor_K написав:От Рібальского до метро як пішки добиратися простому селянинові?


Вы не поняли?
Вам-же намекнули вполне прозрачно!
На квадрокоптере!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:57

Ваш любимец ПРОнедвижимость выложил новый видос о состоянии КРЖН. Есть интересная стата.

Говорит, рельная цена продажи -40% от довоенных хотелок
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:14

  rjkz написав:С военной точки зрения - отличный объект.

туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355

И нужно надеятся, что орки проапдейтили свои топографические карты, и там уже не кузня, а прелесть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:26

  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55

  Ромасик написав:
  rjkz написав:С военной точки зрения - отличный объект.

туда был прилет
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-n ... 2241428355

туди не було прильоту, там трішки інше горіло.
nmd
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:42

  UA написав:
  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?


Хуже.
Народ свалил и пчел остался с нераспроданным бетоном.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я очень конкретно присматриваю хаты в испании - барселона и валенсия, исторические центры, дома с лифтом, фули реновейтед, площадь 80+, бюджет 250 к макс. варианты есть. цены киевские довоенные я бы сказала. кстати, очень помогает, что мне не нужна ипотека
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:14

vikapavl это в другую ветку
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:16

Ромасик ну ок, тут про канаду пишут...и я как бы в ключе сравнения с ценами в нашей столице
vikapavl
 
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