Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
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Додано: Сер 15 чер, 2022 22:41
Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:54
как раз наоборот, дорогуша. продал на 20% выше. спрос больше, чем до войны. как я и прогнозировал.
впрочем, это очевидно.
Додано: Сер 15 чер, 2022 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.
Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.
Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.
Всё не так уж плохо
Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41
А если при покупке на такую сумму потребуют подтверждение происхождения денег ?
Додано: Сер 15 чер, 2022 23:46
Тут есть персонажи, которых типало от нй -ских цен прошлым летом-осенью.
которые сопоставимы были на тот момент с киевскими.
Сейчас модераторы жестко разбрасывают на вветки-помойки все что омрачает светлый облик КРЖН.
Додано: Сер 15 чер, 2022 23:53
Как ты там, дорогуша, постом выше писал?
Спилберг отдыхает?
Да ты фантастику так жжешь, что таки-да, Спилберг отдыхает.
Небось и аукционы на повыщение устраиваешь?
Помоги Максу продать его прелесть, принеси добро в мир.
Он всего-то хочет 4 куе за метр скрытых плинтусов, но без ШТОР.
Ему очень надо!
В центре Вены Тетрис нашел, немного не хватает.
Это шанс для Украины.
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